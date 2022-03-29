仁寶捐贈手持式無線超音波 予偏鄉醫療

仁寶（2324）旗下奔騰生醫今（29）日捐贈30台「阿帕契手持式無線超音波系統」予偏鄉離島30間衛生所，由於全台灣有71個偏鄉衛生所，仁寶副董陳瑞聰表示，加贈41台，全面照顧台灣偏鄉醫療。

仁寶集團今天在衛福部次長石崇良見證下，舉行捐贈儀式。仁寶副董陳瑞聰表示，科技資通訊產業是要造福與服務人群，仁寶集團這次成功推出手持式超音波，市場反應很好，經過美國FDA及台灣TFDA認證，由於醫院超音波機器很大，使用不方便，加上成本也非常貴，因此，在仁寶研發團隊合作下，推出腹部超音波，後續還會有不同部位的超音波。

他說，由於全台總共有71個偏鄉衛生所，他並不知道，因此，今天仁寶加碼贈送41台，合計71台手持式超音波都由仁寶負責。

此次捐贈的阿帕契手持無線超音波系統為仁寶集團旗下子公司奔騰智慧生醫所開發製造。此系統具備獨家的專利技術，完全自主開發製造超音波最關鍵探頭模組、軟硬體系統及影像處理演算法，從裡到外均為台灣製造，尺寸相較於傳統落地式超音波輕巧許多，等於是將設備縮小到口袋的大小。移動性高的優點，搭配無線連網便可落實遠距醫療服務，進行即時傳輸影像，快速提供醫療建議，提供偏鄉離島一有利的醫療工具。

石崇良表示，原鄉離島地區受限地理環境及交通，民眾外出一趟看病不容易，遠距醫療可補實醫療專科服務之不足；又長期居家臥床之病人更是就醫不便，此時以「病人不動，醫護動」的照護模式更顯重要。基此，衛福部積極佈建在地醫療資訊化等數位基礎建設；2019年全面提升原鄉離島衛生所網路頻寬(達100M)，2020年隨著基礎建設完備即於原鄉離島衛生所及醫院試辦五官科遠距醫療專科門診，並於2021年將遠距醫療納入健保給付。