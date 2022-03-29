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國衛院、華碩雲端、NVIDIA 三方共建AI生醫資訊中心

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

國家衛生研究院今（29）日宣布，為了推展人工智慧在生醫領域的創新及應用，與華碩雲端公司、NVIDIA三方合作，建置AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心，並於今日舉辦合作啟航儀式，共同打造台灣首座醫藥衛生專用超級電腦

這個中心將提供強大的硬體運算資源與AI管理開發平台，結合各研究單位之領域知識，將AI技術應用於智慧健康醫療照護領域，協助臺灣精準健康戰略產業政策推動及發展。

國衛院表示，個人化精準醫療是世界醫療的潮流，透過全方位基因檢測、智慧化分析，讓醫師據以進行精準臨床醫療決策，使病人獲得最合適之治療選擇，再搭配後端精準醫療用藥的合作，對病人有非常大的助益，也是精準醫療的完美呈現。

國衛院與國內許多學研機構與醫院合作，建置健康大數據永續平台，累積眾多國人健康醫療資訊。基礎研究、臨床醫學、公共衛生等相關領域的各種研究也持續不斷在推動。

為了因應未來可見的研究需求，國衛院、華碩雲端與NVIDIA結合三方之力，以國衛院生醫研究量能，運用NVIDIA最新一代AI超級電腦與AI模型和分析運算應用程式，搭配華碩電腦雲端架構軟體中心(OCIS)研發的AIHPC雲端平台、台灣智慧雲端服務(TWS)的維運諮詢服務及訓練，打造台灣首座醫藥衛生專用超級電腦。

這座可讓開發人員或資料科學家透過單一平台，從事開發、佈署、測試應用程式、大數據 AI 高速運算等任務，大幅縮短巨量資料運算時間，以擴大醫藥衛生研發量能。

透過此次三方共同合作，發展台灣醫藥衛生資訊AI核心技術及深耕智慧醫療應用領域，研究涵蓋遺傳基因及多體學巨量資料運算、精準醫療模型、醫療影像辨識、藥物/疫苗開發等生醫相關之創新加值應用。運用AI發展具潛力之新穎生物標記，完成與疾病相關驗證與機轉探索，作為疾病預測模型、診斷技術、檢測試劑、藥物/疫苗開發之依據。培育生物醫學/資料科學/資訊產業跨領域人才，並與學研醫療機構及產業界合作，期盼合力推展 AI 在生醫領域的創新及應用，共同為臺灣精準健康戰略產業開創美好的未來。

國衛院表示，隨著全球科技日新月異快速發展的同時，各種健康醫療、新興疾病、公衛環境問題也逐漸被重視，國家衛生研究院作為全國唯一「任務導向」的醫藥衛生研究機構，持續不斷在基礎研究、臨床醫學、公共衛生等相關領域努力精進，而醫療與研究巨量資料的儲存、分析運算、模式建立與程式開發，就需要導入人工智慧技術與相關軟硬體的協助。

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