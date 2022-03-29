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顯示器大展將登場 大廠強攻Micro LED 、元宇宙技術

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達董事長彭双浪（右）與總經理柯富仁去年在顯示器展秀出主動式Mini LED/Micro LED無縫拼接大型顯示屏，並以逾100吋規格推出，初期鎖定戲院、控制室、會議室、博物館、美術館等商業空間。記者李珣瑛／攝影
友達董事長彭双浪（右）與總經理柯富仁去年在顯示器展秀出主動式Mini LED/Micro LED無縫拼接大型顯示屏，並以逾100吋規格推出，初期鎖定戲院、控制室、會議室、博物館、美術館等商業空間。記者李珣瑛／攝影

顯示器年度大展下（4）月登場，國際大廠紛紛強攻Micro LED 開拓元宇宙關鍵技術。面板雙虎友達（2409）、群創（3481）雙雙看好Mini LED與Micro LED等新世代顯示器技術前景，昨（28）日不約而同宣布參與認購台灣LED龍頭富采控股私募案。

富采董事會昨日決議辦理現金增資發行私募普通股，總計7,000萬股，所得資金將用於興建Micro LED專用6吋晶圓廠、購置磊晶製程，以及晶粒製程相關設備等資本支出，並揭露應募人為群創與友達。這也是面板雙虎破天荒首度共同投資同一家公司。

Touch Taiwan 2022智慧顯示展將於4月27日登場，今年展場仍備受關注的「Micro LED/Mini LED專區」 獲得許多海內外廠商大力支持，展示領先全球的Micro /Mini LED技術與產業鏈實力，根據最新的市場研究報告指出，Micro LED大型顯示器將走向家庭劇院等級及高階商業展示市場，預估2022年Micro LED大型顯示器晶片產值將達5,400萬美元；至2026年有望上升至45億美元，年複合成長率為204％

Micro LED引領顯示產業新契機 國際大廠紛紛來台參與

今年Touch Taiwan「Micro LED/Mini LED專區」將有富采控股領軍旗下公司晶元光電（2448）、隆達電子（3698）、晶成半導體、元豐新科技及葳天科技（5277）共同展出，其他重量級參展商包括錼創科技、漢民科技、達運精密（6120）、達興材料（5234）、聚積（3527）、東捷（8064）、錸寶（8104）、晶彩（3535）、Toray Engineering、Kulicke & Soffa、ASM Pacific以及首度參展亮相的斯託克精密、Coherent、PORO TECH及法國新創公司Aledia等也將大秀Micro & Mini LED商機，顯現這些國際大廠都將台灣視為未來重要的Micro LED技術發展市場，今年展會將讓全球看見台灣不容忽視的科技實力。

元宇宙商機，Micro LED顯示技術是關鍵

要實現元宇宙應用，未來的顯示技術須具備更輕薄、更高效率、功耗低、體積小等優點，因此，Micro LED 成為打造下世代元宇宙應用的關鍵顯示技術。

Touch Taiwan同期搭配「國際Micro/Mini LED Display高峰論壇」, 今年論壇主軸「跨越新時代，搶攻元宇宙商機」則集結了多位國際領導企業代表，包含友達光電、錼創科技、群創光電、KLA、庫力索法、愛德萬測試、SmartKem,、Toray Engineering、Top Engineering、Nanosys、AIXTRON SE及Aledia，共同解析元宇宙商機下，Micro LED顯示技術邁向產業化的成功之路。

Touch Taiwan 2022將在4月27-29日於台北南港展覽館1館四樓展出，將主打「the Future 」聚焦跨域整合、顯示未來，從「智慧顯示」、「智慧製造」、「先進設備」、「新創學研」、「工業材料」到「淨零碳排」六大主題，提供涵蓋智慧顯示創新技術、多元化應用及解決方案，線上展覽館將於4月27-5月3日為期一周舉行，期望為產業打造一個國際級跨領域交流合作平台。

LED 元宇宙

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