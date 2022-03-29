友達6.44元先配1元 3年股利平準化創舉打什麼主意？

友達（2409）董事會28日通過「三年股東報酬計畫」，將2021年大賺的EPS6.44元分3年派發，2022年將先配1元股息，約當配息率為15.5%，再搭配現金減資2成，讓股東今年合計拿回3元，這個將「3年股息平準化」新舉能鼓勵股東長期持有嗎？

「這在臺灣是一種創舉，大家知道我們（面板）產業景氣循環很大，希望讓股東有長一點的能見度，長期的支持我們，當然我們每一年也會滾動式的看這一塊。」友達董事長彭双浪28日親自出席重大訊息記者會，說明這個新計畫。

友達2021年EPS6.44元創下13年新高，也讓市場期待今年股息配發將超過3元，不過28日董事會實際公布數字雖確實是讓股東拿回3元，不僅意義不同，股東也得分2階段拿。

首先股息1元將於8月發放，只要在股東會公告最後過戶日前成為友達股東都能獲配發，算是營運績效分紅，而減資2元則需申報主管機關核准後辦理，時間點是9～10月，這部分股東能免稅，但只是股東拿回當初投資的資本。

不過法人也強調要注意兩點，首先友達2021年的股利配息率（Dividend Payout Ratio）因為只發出1元，配息率僅15.5%，這數字低於過去4～7成分配率，要注意友達保留現金的動機為何？其次未來2年發放3.5元股東報酬，是以減資後股本計算，故還原現在股本其實未來2年是發2.8元，加上今年配發的3元，則合計配發是5.8元，約是EPS6.44元的9成。

法人指出，面板產業今年不如去年樂觀，預告未來3年股東報酬算是「保底」的做法，可以吸引長線投資人如壽險基金青睞，在科技業不算罕見，如可成（2474）曾宣布5年（2016～2020年）股利不低於10元，華碩（2357）在3年（2019～2021年）股利不低於10元。

友達去年成績是13年來新高，面板業是高資本密集產業，不是年年都發股息，而在2021年EPS交出亮麗成績後，若全今年配完，以友達28日收盤價20.45元來說，高殖利率將帶來搶短買盤，但不見得長期持有。

「這個產業已經過了高原期，過去要快速擴充，所以要快速增資把資本額做得很大，但過了高原期，友達可以用更精簡資本就能做到同樣結果，就可以適度減資。」彭双浪說。今年友達減資後股本769億元，保留盈餘還有710億元。

不過除大力發還現金給股東，2022年也是友達拉高資本支出的第一年，過去友達多年資本支出200多億元，但今年將因昆山廠擴廠且新建后里8.5代廠而倍增至450億元。

友達后里建廠經費280億元，今年將動用50億元，2023年將開始採購設備，故今年還不是建廠支出最高的一年（最高為2023～2025年），故2023年資本支出預估不會下降，也因為有大額在台投資行動，友達今年保留85%盈餘並不會有高額未分配盈餘稅賦。

而減資又大擴廠，友達也強調零負債。「我們手上的800億元現金加上累積的盈餘，足以支應未來需求，所以未來沒有增資計畫，友達的現金流很健康，」彭双浪說。