上海封城...台科技廠短期不受影響 但憂心後續擴大管制

上海無預警祭出分批封城抗疫令，雖然台廠包括台積電、日月光、合晶等半導體大廠今（28）日都表示生產不受影響，不過由於上海是台商在蘇州、昆山、寧波等江浙一帶投資貨物進出樞紐，繼浦東採取分區封裝後，浦西4月1日也會納入封城範圍，對當地電子子業出口影響極為重大。

不少電子業透露，由於上海市政府發出嚴格管制令，雖然只要確保人員不要移動，台商位在上海、昆山的工廠仍可維持正常生產，但後續管制若再擴大，對台灣電子廠商的影響也會浮現。

一位電子業負責人表示，大陸目前防疫管制措施，並沒當初武漢出現新冠肺炎那麼緊張，對重要指標型企業，包括台灣的上市櫃公司，都會儘量配合維持工廠生產運作。

據了解，不少半導體廠、電子廠，上周已緊急購買睡袋，以便讓進入工廠生產的員工，直接睡在工廠，且貨物和原料進出仍照常放行。

台積電目前在上海松江有一座8吋晶圓廠，目前8吋正是全球需求擠爆的製程，大陸也自然全力配合維持正常運作。因此台積電發言體系昨天針對上海採取區域封控（半封城狀態），表示一切遵照政府防疫措施，目前不影響生產。

日月光也表示會配合當地政府政策嚴格管理，營運影響會使物流成本增加 、員工關懷成本增 加，但對營收影響有限。

在上海也有磊晶廠的合晶，也表示廠內人員安排及生產不受影響，但出貨可能會受影響。

據大陸南華早報報導，位於上海浦東張江工業區的中芯國際、華虹半導體也是正常運作。但指出，若上海當局最終決定要求市內的科技心臟地帶--張江園區全面封城，恐對中國半導體製造及封裝價值鏈造成嚴重影響。

崇越電董事長潘振成今日主持法說會表示，目前上海封城確實會造成影響。他說，上海市政府日前宣布浦東進行類似半封城的「區域封控」， 緊接著4月1日浦西也會跟進，因上海是台商在蘇州、江浙等地投資貨物及原料進出重要樞紐，目前崇越電要進大陸的產品，已碰到找不到貨車司機來運送，上海一半的員工也因小區管制，無法到公司上班。

不過潘振成表示，上海半封城對公司運作並不會影響，因為在過去二年已習慣運用線上開會軟體進行視訊會議，但工廠運作及貨物進出短期會比較麻煩，崇越電本月營收會受影響，但影響程度端視未來14天上海有關單位管控措施，他研判不會封太久。