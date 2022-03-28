歌仔戲進軍元宇宙 明華園攜手HTC發行NFT

歌仔戲走進元宇宙！宏達電今天宣布，與明華園戲劇總團合作發行NFT，讓歌仔戲藝術在區塊鏈上永久保存，更在不同世代傳承。明華園當家小生孫翠鳳說，戲迷們都對她刮目相看，說「孫姐，你也在玩NFT喔」。

宏達電今天宣布與明華園戲劇總團合作，首波將協同未來數位在NFT平台VIVE BYTES推出「明華園總團海賊之王NFT 全球限量珍藏版卡包」，讓歌仔戲藝術化作NFT。海賊之王NFT卡包將在Polygon區塊鏈上發行，並將於4月10日正式上市，定價新台幣299元。

一般人很難想像，傳統歌仔戲和新興的虛擬資產NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）也能擦出火花。孫翠鳳今天出席記者會對媒體透露，第一次聽說NFT其實是在拍劇照的時候，由於明華園已啟動傳承，讓明華園搭上新興話題是因為「相信年輕人」，坦言也是聽了女兒的解釋，才知道什麼是NFT。

她指出，戲迷知道後紛紛說「孫姐，你也玩NFT這個東西喔」，都對她刮目相看。她很高興NFT讓明華園找到最新的宣傳平台，把歌仔戲進軍到虛擬世界。

HTC內容及平台副總經理林俊吳表示，和近百年歷史的明華園戲劇總團合作，將旗艦大戲「海賊之王—鄭芝龍傳奇」這個指標性的IP帶入元宇宙，並與未來數位合作、加入動漫元素，在VIVE BYTES上推出海賊之王珍藏版NFT卡包，讓歌仔戲藝術在區塊鏈上永久保存，更在不同世代間傳承下去。

林俊吳表示，雙方第一波合作的NFT是以收藏為主要用途，未來也會透過虛擬合作的方式，讓觀眾透過科技沉浸工具走入戰場場景，解決目前表演藝術的劇場座位有限的困境。

宏達電今年宣布成立全新NFT交易市集VIVEBYTES，第一階段NFT交易市集將針對ACG主題如動漫、卡通和遊戲等，推出相關NFT新型態數位收藏，消費者可以法定及加密貨幣購買。

林俊吳表示，HTC成立VIVEBYTES，先前已看好NFT市場蓬勃，預估今年會有逾百個合作案件，且來自各個不同產業，看好市場對這個平台的需求性很高，更希望HTC透過科技優勢，讓不同產業進入到數位資產、進入元宇宙領域。

對於本次突破性的跨界合作，明華園戲劇總團執行長陳昭賢表示，歌仔戲並不專屬於哪個世代，期待能藉由此次在VIVE BYTES推出的海賊之王珍藏版NFT，以及即將推出的虛擬歌仔戲體驗，讓年輕世代認識傳統藝術的新價值，也讓歌仔戲在元宇宙中昇華成全新的型態。