俄烏戰爭與高通膨夾擊 估DRAM第2季價格續跌

據集邦（TrendForce）預估，第2季整體DRAM均價將持平至下跌5%，由於買賣雙方庫存略偏高，再加上需求面如PC、筆電、智慧型手機等，受近期俄烏戰事和高通膨影響，進而削弱消費者購買力道，目前僅server端為主要支撐記憶體需求來源，故整體第2季DRAM仍有供過於求情形。

集邦表示，受俄烏戰爭影響，引發電腦代工廠對第2季的訂單採保守備貨策略，且可能持續影響下半年旺季訂單情形，進而下修今年的出貨目標，然而整體供給位元卻仍在增長，第2季PC DRAM價格跌幅再擴大至3到8%，且可能會進一步惡化。

行動記憶方面，集邦表示，受高通膨、各國疫情變化以及俄烏戰爭等諸多因素影響，預估第2季供過於求，跌幅約0到5%。

消費性記憶體方面，集邦表示，來自於特定產品如WiFi 6、5G基地台等對DDR3需求持續強勁。供給則是各不同，三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）都已逐步減產DDR3，台廠南亞科（Nanya Tech）近期則是把投片轉向毛利較好的DDR3上，在需求相對穩健、韓系原廠出貨量限縮的影響下，DDR3第2季價格將上漲3到8%；DDR4則仍維持跌勢。