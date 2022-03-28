快樂兒童節！遠傳friDay影音經典卡通電影免費看

4月清明及兒童節連假即將到來，遠傳friDay影音特別企劃一系列的經典卡通，招待大小朋友0元免費看，也滿足小朋友對於兒童節的期待。對於已提早掃墓、連假想避開出遊人潮宅在家的消費者，4月即將上架多部強檔院線電影。

4/1起至4/30，遠傳friDay影音歡慶兒童節，特別企劃多部經典卡通電影，只要註冊會員即可0元免費看，包含哆啦Ａ夢電影全系列《電影哆啦A夢：大雄的金銀島》、《哆啦A夢：大雄與綠之巨人傳》、《哆啦A夢：大雄與不可思議的風使者》，及《女王的柯基（中文版）》、《笑笑羊大電影：外星人來了》等。

另外，強檔新片、獨家日韓劇也周周更新，4月即將上架《尼羅河謀殺案》、《夜路》，及獨家／跟播日韓劇《Again My Life》、《現在開始是Showtime!》、《騙不了人的男人》、《正體 : 真面目》等，還有奧斯卡入圍得獎作品，讓用戶不出門就能大飽眼福。

院線電影《尼羅河謀殺案》是東方快車謀殺案經典續篇；4月即將上架的韓流影視還未推出就引起網友熱烈討論，包括獨家韓劇《Again My Life》由李準基、李璟榮、金智恩主演；《現在開始是Showtime!》由朴海鎮、秦基周主演；獨家日劇《騙不了人的男人》擁有超人氣大卡司，由堺雅人、門脇麥、廣末涼子共同演出；跟播日劇《正體 : 真面目》是龜梨和也主演的懸疑推理影集；《擅入寄居者》改編自社會寫實漫畫，由男神赤楚衛二和坂口健太郎同台飆戲。

電影盛事奧斯卡頒獎典禮在今日揭曉獎項，遠傳friDay影音精選本屆入圍影片，包括號稱最難改編的科幻聖經《沙丘》、大小威廉斯和父親的勵志傳記《王者理查》、大導演史蒂芬史匹柏版本的經典百老匯音樂劇《西城故事》，及台灣劇作家賴聲川女婿巴沃邱寧多傑首部長片就獲提名的《不丹是教室》等。

另外，也有歷屆得獎作品，如2021年韓國首位獲得奧斯卡女配角獎的尹汝貞所主演的《夢想之地》、2021年奧斯卡影帝安東尼霍普金斯《父親》、橫掃2020年四大獎項的《寄生上流》、及2019年最佳影片《幸福綠皮書》。