ESG影響力商店加速器啟動 助台灣品牌接軌國際

氣候變遷帶來經濟與環境衝擊，讓全球對於ESG議題更加關注，ESG的影響力也持續擴大。台灣首個以ESG、SDGs（聯合國永續發展目標）為核心而生的創業加速器、第一屆SDGs x ESG「壯青共創社會影響力商店加速器」（ESG影響力商店加速器）今（28）日啟動，4月徵件，幫助台灣本土品牌搭上永續發展的綠色列車、接軌國際市場。

根據調查，台灣1,500家上市櫃公司對ESG轉型有概念，但147萬家中小企業、30多萬家小微與新創企業則因缺乏資源與方法，推動ESG與SDGs相關轉型相當困難。「ESG影響力商店」加速器創辦人林泰龍指出，招募有志於發展ESG、SDGs的新創團隊，希望幫助新創、小微、中小企業搭上ESG的綠色列車、接軌國際。

「ESG影響力商店」加速器將於4月－7月徵件，８月中旬發表成果。瞄準6大與永續發展相關的產業，包括：農業、蔬食植物性餐飲、健康醫療、教育文化、環境能源、社會創新等。獲選團隊將可獲得6個月的導師課程（包括以ESG、SDGs為核心主題的課程，以及一般性課程如財務、法務、公司設立、募資課程等）。有技術、但缺乏商業模式的中小企業，或是希望發展ESG但沒有方法的企業也歡迎遞件。「ESG影響力商店」加速器將針對獲選團隊以重度輔導的模式，包括如協助擬定商業模式計畫書、組建經營團隊、統籌募資，連結市場以及多面向的資源，扶植團隊邁上正軌。

林泰龍曾是鴻海（2317）科技集團旗下、前富夢網創業加速器營運長，結合永華資本扶助新創團隊，永華資本經營團隊近年輔導的企業如雅茗-KY（2726）、大地-KY（8437）、拉亞漢堡、一芳水果茶、黑面蔡等，是助台灣品牌出海的重要推手。林泰龍說，「ESG影響力商店」加速器將在未來5年內，打造「3個30」計畫，期望在5年內在台灣育成出30個有ESG、SDGs影響力的永續發展品牌，每個品牌能發展出30家連鎖加盟店，力拚到30個不同城市授權，為台灣培養一批ESG品牌新兵，為地球的永續發展貢獻一份心力。