中華電5G加速器 針對數位轉型、元宇宙、運動科技徵件

中華電信（2412）5G加速器邁入第四屆，運用5G堅實技術，連結跨產業資源，協助新創將創意落地實證，帶動5G領域發展，促成產業創生。中華電信5G加速器宣布3月下旬開始徵件，以數位轉型、元宇宙、運動科技三大應用領域為主題，於4月下旬舉行線上評選，本次活動將廣邀國內外新創公司，Facebook進行全程直播。

中華電信今年5G加速器專注於5GxDX數位轉型的CVC(Corporate Venture Capital)加速器，以數位轉型、元宇宙及運動科技三大應用領域為主題，協助台灣更多創新創業團隊將技術商用化，搶攻全球的5G商機。秉持「廣結盟」的策略思維，中華電信攜手海內外加速器等策略夥伴，共同招募新創並提供各式豐富資源，包括媒合新創與5G大廠對接，一對一創業培訓輔導、開放實證場域，促成商業合作，為台灣5G應用打造更大的發展空間，開創服務價值。

中華電信5G加速器自2018年9月成立以來，培育出37家優質新創團隊，第1屆產品以AIoT領域居多，第二屆著重5G AI、AR/VR、無人機等，第3屆團隊產品創新性更多元，商業模式更成熟、應用領域更擴大，包含5G企業專網、智慧工廠、智慧醫療、車聯網等，幾乎涵蓋醫、食、住、行、育、樂等各行各業的5G創新應用。

其中2020年入選的「農譯科技」與中華電信策略合作，為菲律賓、美國、泰國等國建置智慧農場；「達標智源」獲得日本集資平台破千萬日幣訂單；「博遠智能科技」獲得IDC亞太區智慧城市安全獎。2021年入選的「碼卡實境（MAKAR）」利用AR/MR擴增實境編輯工具軟體，已導入多家教育機構，為多家企業建立設備模型。中華電信與新創團隊策略合作，提供各項5G垂直領域應用，深化國際鏈結，加速台灣新創育成。

中華電信具有國內最大的5G頻寬，搭配資安、雲端等服務，同時與國際公有雲業者合作，新創夥伴可獲得一對一指導及各項優惠。透過「5G加速器」，藉由技術整合、通路銷售、產品方案、專標案合作、國際鏈結、策略投資等方式，與新創企業共同合作發展智慧家居、智慧城市、智慧交通、智慧醫療等智慧創新應用，並為新創團隊串連國際資源，協助新創團隊快速成長，促進5G創新應用落實於產業中。期待更多新創團隊加入5G加速器，與中華電信共創5G智慧產業圈。