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上海分區「封城」和碩昌碩廠正常營運

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

上海官方昨（27）日無預警宣布，今（28）日5時起以黃浦江為界，分區分批「封城」，代工大廠和碩（4938）位於上海浦東新區的昌碩廠由於正值新一代iPhone SE 5G機型量產期，引起業界高度關注。對此，和碩並無評論。但據了解，和碩上海昌碩廠目前仍正常運作中。

大陸疫情增溫，上海昨日無預警宣布，全市今日5時起以黃浦江為界，分區分批「封城」，所有企業實施封閉生產或居家辦公，形同「封半城」。由於和碩旗下昌碩廠為iPhone生產重鎮，引起業界高度關注。

對此，和碩並無評論。和碩上海昌碩廠位於浦東新區，根據上海官方規定顯示，浦東新區全區屬於第一階段封控地區，並於今日實施核酸篩查並封控，預計於4月1日5時解封。

據了解，和碩上海昌碩廠目前正常運作中；和碩目前iPhone生產工廠包含上海昌碩廠及崑山世碩廠，其中，昌碩廠為和碩iPhone新機主要生產基地，目前主要生產新一代iPhone SE 5G機型。

大陸今年3月以來疫情升溫，在廣東深圳、東莞陸續封城，上海也進入警戒狀態、但尚未封城時，和碩董事長童子賢曾表示，世界正在適應疫情及回復正常，以和碩工廠所在的蘇州、上海地區來看，在防疫上已進入戒慎小心狀態，但生產沒停止，就是局部有疑慮單位隔離開來，但整個廠區幾萬人還是持續運作。

童子賢分析，台灣科技廠商及大陸製造廠應變能力都相當強，加上隨著這兩年新冠疫情與經濟相互較勁博弈下，疫情逐步朝向流感化，對產業、國家經濟影響威脅也降低。

童子賢預估，大陸官方因為有局部清零的政策目標，預期疫情影響約1至2個月，但若需求不變的話不用擔心，且現在工廠出貨不是零，現在減少生產的部分，預期5、6月可能會補齊先前少生產的產品，從全年角度來看影響有限，而現在是生產淡季，廠商是應付的來影響。

和碩 上海

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