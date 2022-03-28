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俄烏戰爭與高通膨夾擊 集邦估Q2 DRAM價格續跌0~5%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
據TrendForce預估，第2季整體DRAM均價跌幅約0~5%，由於買賣雙方庫存略偏高，再加上需求面如PC、筆電、智慧型手機等受近期俄烏戰事和高通膨影響。本報系資料庫
據TrendForce預估，第2季整體DRAM均價跌幅約0~5%，由於買賣雙方庫存略偏高，再加上需求面如PC、筆電、智慧型手機等受近期俄烏戰事和高通膨影響。本報系資料庫

據TrendForce預估，第2季整體DRAM均價跌幅約0~5%，由於買賣雙方庫存略偏高，再加上需求面如PC、筆電、智慧型手機等受近期俄烏戰事和高通膨影響，削弱消費者購買力道，目前僅server端為主要支撐記憶體需求來源，整體第2季DRAM仍有供過於求情形。

PC DRAM方面，受俄烏戰爭影響，引發PC OEM對第2季的訂單採保守備貨策略，且可能持續影響下半年旺季訂單情形，進而下修今年的出貨目標，然而整體供給位元卻仍在增長，第2季PC DRAM價格跌幅再擴大至3~8%，且可能會進一步惡化。

Server DRAM方面，目前雲端服務供應商及企業端客戶server DRAM庫存水位與第1季大致持平，在庫存量偏高情形下，尚不足以支撐價格反轉。仍屬長料的server DRAM目前供給達成率仍高於100%，且該狀況將延續到第2季，不過第2季價格跌幅可望隨著旺季備貨潮收斂至0~5%。

Mobile DRAM方面，受高通膨、各國疫情變化及俄烏戰爭等諸多因素影響，不排除智慧型手機生產量可能持續下修，品牌方也勢必更謹慎規劃生產和備料。由於製程轉進挹注，mobile DRAM位元供給量並沒有因為原廠自去年下半年將生產比重轉進server DRAM領域而有所下降，正因如此，在智慧型手機品牌生產目標調降，但單機平均搭載容量又未能顯著提升的狀況下，預估第2季供過於求將持續，跌幅約0~5%。

Graphics DRAM方面，需求面受近幾個月以來虛擬貨幣價格疲弱影響，使得顯卡需求逐漸開始鬆動。在供給面則是面臨供給限縮且供應商有限的情形，由於美光（Micron）將在第2季退出GDDR6 8Gb供給，此將對graphics DRAM產生短暫供需失衡，韓廠產能調配無法立即填補上述缺口。

即便終端需求減緩，但有鑒於GDDR6 8Gb仍然是目前市場主流，廠商要將規格轉換至16Gb尚有待時間發酵，預估第2季價格將轉為上漲0~5%。

Consumer DRAM方面，來自於特定產品如WiFi 6、5G基地台等對DDR3需求持續強勁。供給則是各DRAM廠都有不同現況，三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）都已逐步減產DDR3，台廠南亞科（2408）（Nanya Tech）近期則是把投片轉向毛利較好的DDR3上，在需求相對穩健、韓系原廠出貨量限縮的影響下，DDR3第2季價格將上漲3~8%；DDR4則仍維持跌勢。

DRAM 智慧型手機

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