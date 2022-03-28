美系外資估半導體恐砍單 兩家遭降目標價、但喊買6檔

美系外資保守看待半導體產業，認為將開始庫修正，預估第2季恐將出現砍單，調降聯發科（2454）及力積電目標價，但點名看好6檔半導體股，其中台廠入列的有台積電（2330）、世芯-KY（3661）、環球晶（6488）、信驊（5274）等4家。

美系外資最新報告表示，在全球經濟前景疫軟、智慧手機庫存修正拉長之後，半導體開始庫修正，PC半導體開始出現砍單，調降聯發科目標價，由1,380元調降至1,280元，但重申加碼評等；另外，力積電也遭調降目標價，由57元下調至53元，且重申減碼評等。

美系外資保守看待半導體產業，認為半導體庫存修正開始，預估第2季恐將見到砍單的情況，但是仍點名看好6檔半導體股，給予加碼評等，首選為台積電，另外，台廠還看好世芯-KY、環球晶、信驊等，韋爾半導體(Will Semi)、兆易創新(GigaDevice)也獲美系外資點名加碼。

不過，美系外資也點名減碼6檔，其中台廠包括聯詠（3034）、南亞科（2408）、穩懋（3105）、矽力-KY（6415）、宏捷科（8086）等，另一檔為卓勝微(Maxscend)。

美系外資先前已經調降PC相關半導體包括網通晶片廠瑞昱（2379）、慧榮科技的業績預估；在記憶體族群中，重申南亞科減碼評等，預估PC DRAM合約價格今年第2季將走跌。

另外，根據中國工信部資料顯示，2月手機總量年減32%，OEM廠商對於零組件下單預估更加謹慎，美系外資認為，在RF射頻晶圓廠宏捷科調降下半年預估的情況下，智慧手機相關半導體包括聯發科、穩懋、匯頂等恐也將受到波及，預估第2季起成熟製程的晶圓端例如力積電恐將出現砍單。