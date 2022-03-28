台積電高雄設廠再邁一步 中油高煉廠三區土汙驗證解列

高雄市環保局今天召開111年度土壤及地下水汙染場址改善推動小組第一次委員會議，環保局向委員報告中油高煉廠第三區土壤驗證成果，委員同意確認備查，後續將依土汙法相關規定公告，解除土壤汙染列管場址及土壤汙染管制區劃定。土汙解列有利台積電在高雄設廠期程。

環保局土水科表示，110年12月24日至111年3月2日期間，執行第三區計380組土壤樣品驗證作業，檢測結果顯示，揮發性有機物及總石油碳氫化合物都低於土壤汙染管制標準。相關採樣規畫及驗證成果，已召開4場專案小組審議通過，今天提請土壤及地下水汙染場址改善推動小組委員同意確認備查。

環保局表示，中油高煉廠第三區土壤驗證成果，均已低於管制標準，將依土汙法第26條解除列管，並公布環保局驗證成果。