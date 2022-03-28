SEMI估今明年晶圓出貨低於預期 陸行之這麼說

知名半導體產業分析師陸行之針對SEMI對今明年全球晶圓出貨的預測提出三點看法，推測SEMI的預測明顯較業界預測低的原因，他強調，「如果是第三者，價格是否也開始鬆動呢?」，「真想了解SEMI 預測背後的假設基礎是什麼？」。

陸行之今（28）日在臉書發文表示，SEMI 預測全球2022/2023年12吋晶圓片出貨量僅成長9.9%/2.7%，8吋晶圓片出貨量僅成長5.2%/0.8%，明顯低於我們對各下游客戶晶圓代工廠2022年出貨量預測的年增10～15%，及2023年出貨量預測的年增8～10%。

陸行之分析可能的三點原因包括，第一，是因為全球晶圓 raw wafers 產能擴充不足, 卡晶圓代工客戶，漲價可期？

陸行之說，第二點原因則是因為IDM 大廠如 Intel、 Samsung、 SK Hynix、Micron、Ti、Infineon、 STMicroelectronics、NXP及一堆小IDM 出貨量及擴產皆遠不如晶圓代工廠？

至於第三點，陸行之表示，還是因為SEMI 看衰2023年半導體晶圓需求將明顯趨緩到只有年增1～3%，明顯低於T公司在今年1/13曾預測未來幾年有15～20%的營收複合增長率，他說，「不知道多少幅度是因為產品組合改變造成漲價，多少幅度是出貨量造成，感覺出貨量至少也有個8～10%的增長貢獻？」。

陸行之分析認為有三個可能原因，但他強調，如果是第三點，那代工廠所說的全球12吋晶圓代工產能將在明後年陸續開出，產能利用率不是就會從這2年滿載的95～105%開始下滑，價格是否也開始鬆動？