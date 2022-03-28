愛比科技2021年賺一股本 推便攜式會議攝影機

實物攝影機及視訊會議產品「IPEVO」品牌商愛比科技（6858）公告2021年合併營收為12.3億元，營業利益3.92億元，稅後淨利2.84億元，相較2020年分別成長2％、22.9％與10.7％，每股稅後純益（EPS）達10.5元，皆為歷史新高表現。

愛比科技成立於2007年，資本額為2.72億元，以銷售自有品牌「IPEVO」之自主開發的實物攝影機（Document Camera）及視訊會議產品為主營業務。愛比科技長期深耕北美教育市場，其視訊教學實物攝影機在美國K-12（幼稚園到十二年級）公立學校已取得領先者地位，獨力開發的影像編輯處理軟體，更已擁有超過百萬下載使用者。

受惠疫情加速遠距教學與工作的新生活型態到來，愛比科技自2020年起營運明顯成長，愛比科技2021年賺一個股本，營運表現創歷史新高，董事會決議將配發現金股利5元。

愛比科技長期專注於自有品牌「IPEVO」商品的經營，毛利率已連續四年維持在5成以上，去年更來到55％的新高，亦由於品牌效益加速發酵，且經濟規模不斷放大，使營業費用率持續下降，帶動公司近三年營益率明顯跳升，自2019年的12％，2020年26％，於去年再揚升到32％表現，2021年淨利率則受到業外匯兌損失影響，致稅後淨利率較2020年微幅增加3個百分點，然仍繳出三率三升的表現。

愛比科技表示，近兩年公司營運大幅成長，主要受惠北美教育市場所帶動，預期今年實物攝影機在教育市場的成長力道會趨緩，而公司已提前在商業應用市場的佈局準備，將可望自今年起逐步發酵；針對商業應用市場部份，愛比科技2022年將搶攻視訊會議設備市場，針對中小會議室推出「便攜式USB會議攝影機」產品。另在現有實物攝影機部份，則會升級推出「文件掃描器」產品，積極開發金融保險、法務採證與醫療電子化等多個市場應用領域。

因應公司在商業應用市場的佈局，並考量目前主要業務地區以北美市場為主，愛比科技今年起亦將擴大通路佈局與海外據點設立，計畫在澳洲、亞太區與歐洲設立新海外營運據點，並同時持續拓展跨國大型代理商，目標今年內將通路的區域覆蓋率提升為目前的兩倍，加速公司目前在全球GDP前30大國家的產品滲透率。