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上海分區封控 日月光：對營收影響相當有限

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

上海疫情嚴峻，當局宣布「分區封控」，半導體封測龍頭日月光（3711）今（28）天表示，配合當地政府政策嚴格管理，營運影響例如物流成本增加，員工關懷成本增加，對營收影響相當有限。

日月光在上海有大型投資，主要落腳張江高科技園區。

根據上海當局通告，3月28日開始分區分批實施核酸篩查，第1批先行實施封控，開展核酸篩查，至4月1日凌晨5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理；第2批自4月1日凌晨3時起，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

日月光ADR上周五收在7.43美元，小跌0.09美元，跌幅為1.2%；日月光今天開盤小跌1元，開在103.5元，盤中最低價位為102.5元。

日月光 上海

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