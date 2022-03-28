上海封城 群益投顧：交通不中斷 晶圓廠仍可提供產出

面對疫情升溫，上海市宣布，將分界、分批採取「封控管理」。群益投顧表示，封城但晶圓廠不停產，只要交通不中斷，仍可提供產出 。

上海是電子代工、晶圓代工、封測、電動車生產重鎮，台積電（2330）、中芯國際、日月光（3711）等在當地有工廠，加上又是主要進出口海港，地位重要。

上海的 Omicron 新病例激增，這是繼西安、蘇州和深圳等工業中心出現類似停工後的新風險。台積電在上海設有 8 吋晶圓廠，台積電聲明表示，一切遵照當地政府防措施,目前不影響上海廠生產。中國最大的半導體製造商中芯國際半導體在上海的工廠正在與當地政府就新冠肺炎疫情預防措施進行合作，保持生產和營運正常。

被稱為上海矽谷的張江高科技園 區( Zhangjiang Hi-Tech Park)，因為地方政府延長對居民區的嚴格Omicron疫情封鎖。張江鎮地區一周來在封閉社區進行三輪大規模疫情檢測之後，當局延長嚴格的封鎖期限。張江園區的華虹半導體目前保持全面運營。這次封鎖不包括中國領先半導體公司的工廠和辦公室所在的鄰近高科技園區，但受到限制的住宅區影響園區工人上班。一些企業已經暫停一些業務，人們儘可能在家工作。

群益投顧說，中國大陸封城經驗很多，目前封城的時間尚有限，影響不大。整體而言，半導體廠內無塵室等級高，且從業人員都穿著無塵衣，原就可以隔離病毒；晶圓廠都是24小時生產，就有一定的人員留守；因此，雖然封城，但晶圓廠不停產，只要交通不中斷，仍可提供產出。而且疫情發生近兩年來，半導體廠不是第一次面對封廠，大都有配套措施，即使短期有影響，但恢復正常生產速度快，對產業影響有限。 但如果停工時程過長，屆時最嚴重的狀況就是供應鏈再出現長短料的問題，影響終端出貨。