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針對遭耶魯大學點名 不撤出俄羅斯市場？微星回應了

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

針對耶魯大學相關報導，MSI微星（2377）今晚發表聲明表示，MSI微星科技一向遵守國際貿易法規及各國法律規範 ，這次俄烏人道危機爆發之際，所有對俄羅斯之銷售及營業均恪守國際間相關法律規定及決議，並重視人道關懷及員工安全。

MSI 微星科技希望此次的事件可以儘早和平落幕，感謝各界關心。

根據耶魯大學研究，目前還有43家國際企業尚未表態，並選擇留在俄羅斯。這份名單是由耶魯大學教授Jeffrey Sonnenfeld整理製表，並隨時更新，以施壓給仍在俄營運的企業。目前分成A到F共五大等級，依序為「退出」、「暫停」、「縮減」、「爭取時間」以及「無視退出要求」。

撤出是指徹底撤出俄羅斯市場，斷絕所有來往；暫停是減少業務，保留回去可能；縮減規模是減少部分業務活動，同時繼續其他業務；爭取時間是暫緩新的開發與投資計畫；無視退出要求則為堅持留下，拒絕退出或減少活動要求。

從名單上可以看到，「無視退出要求」的企業，赫然見到台灣三家PC大廠，分別是宏碁（2353）、華碩（2357）和微星。

俄羅斯 微星 華碩 宏碁

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