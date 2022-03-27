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上海明日凌晨五點突襲封城 台積電：目前不影響上海廠生產

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導
台積電。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
台積電。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

上海官方今晚突然發布封城訊息，將分階段自明日凌晨五點起封城，台積電（2330）在上海松江也有廠區備受關注，對此，台積電今日簡短指出，一切遵照政府防疫措施，目前不影響生產。

依據上海官方訊息提及，企業可封閉式生產，業界認為，若仍能在區域內維持生產，短期封閉至4月5日影響有限。

合晶：出貨可能有影響

【中央社／新竹27日電】

面對疫情升溫，上海市今天晚間宣布，將分界、分批採取「封控管理」。晶圓代工廠台積電表示，一切遵照當地政府防疫措施，目前不影響上海廠生產。

根據微信公眾號「上海發布」，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布消息，指為了遏制疫情擴散蔓延，保障民眾生命安全和身體健康，決定在全市範圍內開展新一輪「切塊式、網格化」核酸篩查。

根據通告，3月28日開始分區分批實施核酸篩查，第1批先行實施封控，開展核酸篩查，至4月1日凌晨5時解封。封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。

台積電在上海設有8吋晶圓廠，台積電聲明表示，一切遵照當地政府防措施，目前不影響上海廠生產。

半導體矽晶圓廠合晶指出，上海廠人員安排及生產不受影響，但出貨可能會有影響。

台積電 上海

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