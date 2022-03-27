退出俄羅斯市場？遭耶魯大學點名「未表態」 微星回應了
MSI微星科技（2377）今（27）日發布聲明表示，該公司一向遵守國際貿易法規及各國法律規範 ，這次俄烏人道危機爆發之際，所有對俄羅斯之銷售及營業，均恪守國際間相關法律規定及決議，並重視人道關懷及員工安全。
MSI 微星科技希望，此次的事件可以儘早和平落幕，感謝各界關心。
根據耶魯大學研究，目前還有43家國際企業尚未表態，並選擇留在俄羅斯。這份名單是由耶魯大學教授Jeffrey Sonnenfeld整理製表，並隨時更新，以施壓給仍在俄營運的企業。目前分成A到F共五大等級，依序為「退出」、「暫停」、「縮減」、「爭取時間」以及「無視退出要求」。
撤出是指徹底撤出俄羅斯市場，斷絕所有來往；暫停是減少業務，保留回去可能；縮減規模是減少部分業務活動，同時繼續其他業務；爭取時間是暫緩新的開發與投資計畫；無視退出要求則為堅持留下，拒絕退出或減少活動要求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言