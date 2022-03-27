退出俄羅斯市場？遭耶魯大學點名「未表態」 微星回應了

MSI微星科技（2377）今（27）日發布聲明表示，該公司一向遵守國際貿易法規及各國法律規範 ，這次俄烏人道危機爆發之際，所有對俄羅斯之銷售及營業，均恪守國際間相關法律規定及決議，並重視人道關懷及員工安全。

MSI 微星科技希望，此次的事件可以儘早和平落幕，感謝各界關心。

根據耶魯大學研究，目前還有43家國際企業尚未表態，並選擇留在俄羅斯。這份名單是由耶魯大學教授Jeffrey Sonnenfeld整理製表，並隨時更新，以施壓給仍在俄營運的企業。目前分成A到F共五大等級，依序為「退出」、「暫停」、「縮減」、「爭取時間」以及「無視退出要求」。

撤出是指徹底撤出俄羅斯市場，斷絕所有來往；暫停是減少業務，保留回去可能；縮減規模是減少部分業務活動，同時繼續其他業務；爭取時間是暫緩新的開發與投資計畫；無視退出要求則為堅持留下，拒絕退出或減少活動要求。

從名單上可以看到，「無視退出要求」的企業，赫然見到台灣三家PC大廠，分別是宏碁、華碩和微星。