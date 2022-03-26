科技海嘯下如何生存 聯合創新加速器邀大師面授機宜

數位時代，企業如何透過數位力翻轉商業模式？ 又如何找到最佳商業模式？聯合創新加速器新創培力系列課程25日邀業界高手面授機宜。

亞灣新創園活動能量越來越熱絡，聯合創新加速器新創培力課程邀到多名業界大師，傳授面對科技海嘯的生存之道。緯創科技緯育總經理劉德泰從產業觀點剖析「如何透過數位力翻轉商業模式」。

他說，數位轉型不只是口號，而有清楚的步驟與實現方法，現在不做，在科技海嘯狂潮下即可能不知不覺被淘汰滅頂。對新創公司而言還有項殘酷事實，就是5年後還能存活的可能只有1%，因此創業之初就擘畫好的商業模式與核心價值，才有機會永續發展。

劉德泰說，數位革命帶來的衝擊，包括科技、營運到服務、職能的改變，創新爆發和智慧創造的速度超乎想像，像 LINE、Messenger翻轉了電信業者的命、Uber翻轉了計程車的命、各種Pay支付顛覆了銀行的命，企業要從數位力的思唯、數位創新的構思、數據智能化，循序漸進建立數位商模。

課程另邀請SparkAmplify創辦人李健群分享「善用AI行銷和全世界做生意」，介紹全世界第一個使用端PR的SaaS平台， 提供全方位新聞稿服務，透過AI工具將活動內容自動比對，媒合全球8萬名媒體的資料庫，幫助企業的訊息躍上國際媒體。他說，在疫情影響下，國內外展會紛取消，現在透過AI連結海外媒體，一樣可以擴展品牌，協助預算不高的新創公司，解決海外行銷的痛點。

聯合創新加速器除排定培力課程外，也安排業師與新創團隊一對一洽談，手把手診斷新創團隊的痛點並提供建議，讓新創團隊受益良多。加速器總顧問林修平也發佈聯合創新「黑客屋」活動辦法，這是國內加速器首創以自身技術結合商模輔導機制所開創的活動，所導出的解決方案有確實落地的商模可行性。