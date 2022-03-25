科技部通過中科3件投資案 金額總計10.2億元

科技部科學園區審議會今(25)日通過中科3件投資案，包括光電產業的晨豐光電中科分公司，以及精密機械業的台灣開天傳動科技、俊益鋼鐵，投資額總計10.2億元，另有1件增資案，增資金額1.2億元。

中科管理局表示，晨豐光電預計投資5億元，進駐中科二林園區設立中科分公司，產品為顯示器玻璃蓋板，主要應用於車載、娛樂、醫療等面板及戶外看板等。

其關鍵技術包含表面處理、3D曲面技術、側入式玻璃導光板、直下式玻璃擴散板及特殊紋路玻璃蓋板等，具備國內最大尺寸（1850x1500mm)相關的熱彎、表面處理、強化與印刷能力。

此案產品所串聯的上下游供應商，涵蓋液晶螢幕(TFT-LCD)、有機電激發光顯示器螢幕(OLED)、觸控螢幕等，並已取得IATF16949車規認證，主要客戶為國際知名車廠Tier1與Tier2廠商。

中科管理局說，晨豐光電的產品符合顯示器整合資通訊而成的智慧座艙需求，有助我國顯示器產業切入車載應用，使得車載用顯示面板產業，在國際市場上更具競爭力，加速台灣車載應用產業升級。

台灣開天傳動科技計畫投資0.2億元進駐中科台中園區，研發工業用傳動元件(聯軸器)。

德國KTR集團為精密傳動元件、專利、生產與銷售的全球領導廠商之一，2008年在台成立台灣開天傳動科技，將德國高品質工藝帶進台灣，以精密、高效聯軸器打造A+級工具機及提升台灣各產業的品質。

此案產品應用於九大產業領域：工具機、風力發電、工程機械與農業機械、泵浦與空壓機、物料移送機械、液壓、傳動技術、船舶與海事工程、發電機，具有正反轉時無背隙產生且能吸收振動的優點。

尤其對於高動態的伺服傳動應用，其無背隙、吸收振動和具有足夠的剛性等優點，可以充分符合上述目標市場的需求。

俊益鋼鐵則計畫投資5億元，進駐中科二林園區，研發、製造精密加工金屬材料。

中科管理局表示，俊益鋼鐵專精於鋼鐵領域，主力產品包括快削鋼、合金鋼等各式特殊鋼棒，應用於航太、汽車零件、精密機械零組件、醫療材料等用途，在品質與價格上廣受業界肯定，與客戶形成長期策略性夥伴關係。

俊益鋼鐵於2019年初加入台灣航太A-Team 4.0聯盟，致力於成為精密科技廠商的零組件供應商，並與中興大學、工研院、金屬中心等單位透過產學研合作方式，持續提升精密加工技術。