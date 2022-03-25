辛耘 可望創史上最旺第1季

半導體再生晶圓與設備廠辛耘（3583）去年營收與獲利雙創新高，法人認為，該公司本季業績因工作天數較少，可能呈現季減，但有望比去年同期大幅成長，成為史上最旺第1季。

辛耘去年合併營收為46.83億元，年增30.8％，創歷史新高，歸屬母公司業主淨利則為4.19億元，同攀高峰，年增37.4％，每股純益為5.23元，再度一年賺進超過半個股本。

辛耘今年累計前兩月合併營收為8.66億元，年增44.9％。法人預期該公司本季業績將呈現大幅年增，第2季工作天數恢復正常，表現應會比第1季更為增溫，對此該公司不評論單季營收表現，但對今年營運持審慎樂觀看法。

辛耘共有設備代理、自製設備與再生晶圓等三大業務，今年表現都看增。