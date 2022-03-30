明明可以免費...我們為什麼要買NFT ？專家指出5原因

為什麼要買NFT？

我們很常被問到：「既然不用買就可以取得並展示某個NFT影音，為什麼還要買呢？」這個問題的核心其實是一個人盡皆知的道理：「免費就能取得的東西何必花錢買？」這個問題其實牽涉到讓NFT獨特且稀少的技術，這一點我們在第一章當中已經提過了。

這個小節不會從科技角度探討購買NFT的理由，而是要談更深層的個人原因。購買NFT的原因可能有幾個，有些和購買實體藝術品的原因相同。以下是幾個例子：

． 意義

． 功能

． 投資

． 聲望

． 收藏

上述理由互有牽扯，也不存在明確分野。任何一樁NFT交易案的背後，都可能牽涉多項購買因素。

收藏NFT的意義

就像畫作或其他藝術品一樣，NFT可以挑動你的情緒，像一個鏡頭似地讓你窺探並揭露它背後更深層的意涵與認知。例如：Beeple 受賽博龐克啟發而創作的NFT，就因為符合人對世界現況與未來走向的觀察與感受，引發共鳴。

或許你對於那位藝術家的主張或過去經歷感同身受，而他們的故事透過NFT觸動了你的心。又或者你是一位《回到未來》（Back to the Future）鐵粉，因此搭載了「通量電容器」（flux capacitor）的3D版迪羅倫時光機（DeLorean），那NFT是你絕不會錯過的東西。（譯註：《回到未來》是1985 年上映的經典科幻電影。劇中主角布朗博士把汽車改裝成「迪羅倫時光機」，當時光機時速達到88 英里的時候，就會靠著通量電容器穿越時空。）

不管那枚NFT對你的意義是什麼，那個意義就是促使你出手的原因。

曾在80年代《回到未來》電影系列中亮相的「迪羅倫時光機」，2021年9月在華盛頓特區國家廣場上展出。 法新社

NFT帶來的功能

有幾種NFT可以提供實質功能，像是電玩遊戲內的物品、網域名稱和數位地產。舉個例子。你是F1 Delta Time 的遊戲玩家，如果想強化你的賽車，可以試著升級變速箱，其中一種做法就是購買變速箱的NFT。是的，變速箱的NFT可能沒什麼深奧的意義，但它的功能很明確。

「.eth 」和「.crypto」的網域名稱也是以功能性為主要用途的例子。你可以用那些域名來取代冗長的加密貨幣地址。

不過與此同時，區塊鏈的域名也有它的意義，因為它可以像分身一樣代表你這個人。數位地產就像真實的房地產一樣，既有功能也有其他意義，那是一個你可以建造並居住的地方，還可以依喜好選址。

利用NFT投資

還有一個我們很常被問到的問題是：「NFT值得投資嗎？」我們並沒有要提供任何投資建議，但可以分享我們的看法。如果你相信NFT仍在剛起步階段，而且會成為下一個關鍵領域（the next big thing），那麼NFT整體而言應該就值得投資。然而，你沒有辦法投資NFT這個「整體」，只能投資特定的NFT。好，那麼假如你是為了投資才想購買NFT，哪些NFT值得投資？

答案取決於你的投資目標。就像實體藝術世界一樣，已成氣候的知名藝術家的作品存在既有需求，相較於無名藝術家的作品未來也較可能增值（ 或至少可以保值）。不過如果無名藝術家日後走紅，作品增值空間十分可觀。最終還是要回歸成本與報酬的權衡。

請記得，整體而言投資藝術品和NFT都有風險。如果是投資大藝術家，你得砸一大筆錢，承擔相應風險。不過隨著時間過去，藝術品或NFT的價值可能是投資金額的好幾倍。以Beeple的「交叉路口」（Crossroads）NFT為例，2020年12月價值66,666美元，兩個月後轉售價格高達660萬美元。

大藝術家的作品未必較能確保高報酬。事實上，價值還可能下滑，但是通常下滑幅度不會太大。要特別留意的是，我們在第三章中提過，實體藝術品還有一個風險，是日後可能被發現是贗品。

投資的另一端則是「投機」。購買無名或小牌藝術家、NFT創作者的作品就是一種投機行為，希望他們成名之日，作品價格會跟著水漲船高。由於小牌藝術家的NFT價格通常較低廉，你有機會一次投資多名藝術家來分散風險。只要其中一位走紅，你的NFT投資組合整體而言就有望締造驚人報酬。這部分請參見本章後段談及「建立NFT收藏」的小節。

有些人喜歡投資具收集意義的NFT。例如：他們會購買好幾個NBA Top Shot卡包，希望可以買到雷霸龍．詹姆斯或其他巨星的精彩好球影片，再到次級市場轉售熱門的NFT，換取優渥報酬。2021年4月，雷霸龍．詹姆斯向柯比．布萊恩（Kobe Bryant）致敬的經典灌籃片段，以NBA Top Shot 的NFT形式賣出，價值387,600 美元。（譯註：傳奇球星柯比．布萊恩2020年在直升機墜毀意外中身亡，雷霸龍．詹姆斯在該年10月的總決賽上，在灌籃的同時大力拍了一下籃板遭裁判吹哨。球迷發現布萊恩多年前出賽時也做過相同的事情，因此推斷他是在向多年戰友致敬。）

投資NFT，或者說投資藝術品的好處是，你可以享受自己買下的NFT。如果這些NFT對你而言別具意義，更是如此。

獲得聲望

我們就別裝了，很多人都愛炫耀，這也沒什麼不對。購買並展示藝術品與NFT很適合拿來炫耀。Lazy.com這個網站就是為此而存在的。你可以在Lazy.com上炫耀自己的NFT收藏。其他人在任何交易平台上搜尋你的名字或以太坊地址，也可以看到你的收藏品。

NFT以區塊鏈為基礎，而區塊鏈設計時就以透明為原則。因此某些層面上來說，NFT本來就是給你拿來炫耀的。

《NFT狂潮》。圖／商周出版提供

作為收藏

我們之前已經從藝術品NFT的角度談過收藏NFT這件事。不過，NFT收藏品其實也在蓬勃發展中。我們在第二章中提到，人都喜歡收集，而只要你已經踏入區塊鏈的世界，收集NFT既有趣又簡單。從謎戀貓到NBA Top Shot，再到垃圾桶小孩，多的是NFT收藏品。你要收集哪一種？

想進一步了解收藏NFT的相關資訊，請參考本章後段的「建立NFT收藏」段落。

(本文摘錄自《NFT狂潮》，商周出版，未經同意禁止轉載。)