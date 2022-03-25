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俄烏戰事敲響高通膨警鐘 今年智慧型手機降產13.66億支

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
2022全年智慧型手機生產總量，預估將由原先的13.8億支，下調至13.66億支，年增長率下滑至2.5%。路透
2022全年智慧型手機生產總量，預估將由原先的13.8億支，下調至13.66億支，年增長率下滑至2.5%。路透

集邦科技今日發布調查報告指出，由於2021年第4季銷售不如預期，今年第1季智慧型手機市場除了要調節積累的成品庫存外，也受季節性需求低迷影響，導致本季生產表現本就相對疲弱。

除此之外，加上如俄烏戰爭、中國封城的事件衝擊，整體將削弱2022上半年生產表現，並連帶影響2022全年生產總量，預估將由原先的13.8億支，下調至13.66億支，年增長率下滑至2.5%。

包含新冠疫情、晶圓產能緊缺尚未明顯緩解，加上地緣政治、通膨、能源匱乏等問題，將為2022年智慧型手機市場帶來更多變數，不排除持續下修全年生產總量。

集邦也針對俄烏戰事對智慧型手機市場影響，提出兩大觀察重點。其一，品牌銷售停擺或銳減，俄烏兩國的手機銷售市占約占全球3~4%；俄羅斯占比約85%。以俄烏兩地的品牌銷售來看，前三席次依序為三星（Samsung）、小米（Xiaomi）及蘋果（Apple）。因蘋果及三星相繼宣佈暫停向俄羅斯出口所有產品，該市占將轉由中國品牌承接。若戰事能於4月底前獲得控制，預估對全年智慧型手機市場的影響約落在2,000萬支。

其二，戰事加劇全球通膨問題，特別對能源和糧食價格正產生重大衝擊，並由歐洲快速向全球蔓延，亦隱含個人可支配所得將同時緊縮，造成智慧型手機市場換機週期延長、單機購買預算下降等現象。由於通膨的影響既廣且深，目前尚無法定奪其對於全球智慧型手機市場的影響程度，但後續確實存在高度下修風險。

另外，須特別留意的是，除戰事以外，疫情也持續牽動2022年智慧型手機市場走向，由於作為全球最大智慧型手機消費市場的中國，目前仍採取動態清零政策，該政策除了對繁雜的智慧型手機供應鏈造成人力、物料短缺等問題外，需求面也將因防疫行動而降溫。

集邦科技認為，在中國短期經濟增長率持續走低的影響下，現階段對中國智慧型手機市場的出貨量預測將由去年約3.25億支下滑至3億支，年衰退約7.7%，衰退可能持續擴大。

智慧型手機

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