MIH夥伴大會 酷炫新創公司也參一咖

電動車開放平台MIH聯盟今（25）日舉辦今年第一次的會員活動，與MIH合作緊密的夥伴們也相繼參加，值得注意的是，新創公司包含世界上首款無需充電的太陽能電動車Aptera Motors、農業數位化轉型的農用車品牌Monarch也對電動車相當有興趣。

MIH表示，今日會員活動與各路夥伴進行面對面交流。並公布了各會員未來產品的規劃與想法，幫助夥伴及早進行策略布局，特別是海外地區，如美國和泰國。

另外，經過一年的試煉，MIH與夥伴技術合作的開發，除了聚焦新能源汽車產業的痛點與趨勢，以此為基礎開發相應的技術，透過在自動駕駛、資訊安全、電子電氣架構等16個工作小組的協作下，尋求實現標準化與模組化等，也逐漸有了整車的雛形。MIH也向夥伴們展現出了對下一步計畫的野心，積極整合MIH會員的實力、搭建鴻海（2317）電動車供應鏈，這不僅是MIH當初對會員的承諾，同時也是鴻海的信心。

鴻海透過收購俄亥俄州的Lordstown工廠，在北美擁有電動車代工製造基地。Lordstown Motors總裁Edward Hightower今日表示，與鴻海的合作感到非常興奮，在汽車開發、採購和製造等方方面面皆產生巨大的協同效應。而在MIH平台上開發全新產品，通過共享關鍵零組件、共享車輛架構、和共享工程化來進一步擴大規模效應。

泰國市值第一PTT集團旗下電動車公司Arun Plus與鴻海的合資公司Horizon Plus已正式成立，未來將提供代工製造服務給到泰國和東盟ASEAN市場的主機廠和品牌客戶。PTT執行副總裁Ekachai Yimsakul說到，一切準備就緒！與鴻海的合作是個完美的結合，除了上游一體化之外，還能做到下游一體化，我們相信可以為客戶大量縮短開發時間和降低成本，並且最終為電動汽車的終端用戶帶來好處。

作為上午場的壓軸，與鴻海合作剛開放新車訂購的Fisker也向夥伴們宣示「汽車產業帶來革命性變革的時候到了！」美國Fisker Inc.董事長兼執行長Henrick Fisker說到「對於能為這世界帶來全新的外出模式我們無比興奮。不過為了這一切，我們需要志同道合、能有不同思維、想要顛覆這幾乎是世上最古老行業的人們，一同參與見證這巨大的機會，很榮幸和富士康劉董事長有志一同。」

夥伴大會中也不缺乏革命性新創車企的影子，Aptera Motors為世界上首款無需充電的太陽能電動車，每次充滿電後續航里程達1000英里；而引領農業數位化轉型的農用車品牌Monarch所推出的自動電動拖拉機，採用可換電池的設計，全自動遠端模式不但可透過手機或電腦遠程監控，並且能收集與分析大量的農作物資料。

除此之外，剛交付電動巴士的鴻華、以及Gartner、IHS等，也輪流上台以行動力挺MIH未來的合作事宜，美國在臺協會與泰國Arun+也面向MIH會員提供了招商機會，中東、東南亞地區等的發展計畫也在積極進行中。