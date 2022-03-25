MIH首度公布五年發展藍圖 目標2025發揮聯盟效應

MIH電動車開放平台今（25）日舉行會員大會，不僅與各路夥伴進行面對面交流，也公布了各會員未來產品的規劃與想法，幫助夥伴及早進行策略布局，特別是海外地區，如美國和泰國。

另外，經過一年的試煉，MIH與夥伴技術合作的開發，除了聚焦新能源汽車產業的痛點與趨勢，以此為基礎開發相應的技術，透過在自動駕駛、資訊安全、電子電氣架構等16個工作小組的協作下，尋求實現標準化與模組化等，也逐漸有了整車的雛形。

MIH也向夥伴們展現出了對下一步計畫的野心，積極整合MIH會員的實力、搭建鴻海電動車供應鏈，這不僅是MIH當初對會員的承諾，同時也是鴻海的信心。

鴻海集團董事長劉揚偉作為開場嘉賓，也在致詞中提到，轉型電動車是一個百年難得一遇的契機，面對即將要發生的爆炸性的成長，現在只是剛剛開始而已。在電動車時代，最核心的關鍵技術是三電系統電池、電機、電控，加上軟體及半導體等，誰能先一步掌握這些技術就能掌握電動車的天下。

劉揚偉也表示，「MIH 雖然始於鴻海，更是一個所有會員群策群力的創新平台。立足台灣，走向世界，鴻海與會員們的合作才剛剛開始，未來一定會為電動車產業創造更多商機。」

MIH執行長鄭顯聰也在大會上表示，在電動車供應鏈上，台灣不但將扮演著連結大陸與海外的最佳中繼站，在電子元件與新創、半導體產業上，也有著國際難以撼動的地位，此外，台灣在扁平化與透明度上表現優異，與Tier 1、2、3供應商的協作上具備更自由的靈活度，而在半導體與EV等領域，未來將難以被國際市場忽視。

鄭顯聰說，MIH以五年做為目標，2020年正式對外介紹電動車開放平台概念，2021年成立MIH Consortium，鴻海2022年將發表電動車 Reference Design，展開Model C、Model E在各地區的招商大會，並在年底會有包含基於drive by wire API開發的level2和level 4參考設計的自動駕駛、提供以zero-trust設計理念的車用安全開發環境、以及針對zonal設計的電子電氣架構（EEA）車身控制測試台架等工作小組成果的重大發表。

而 2023至2024年將會做好進入市場的準備，在2025年發揮聯盟效應，擴大出海口。所以，如何更有效的整合好重要夥伴與資源，並攜手發展出Reference Design將會是今年非常重要的課題。

緊接著，與MIH合作緊密的夥伴們也相繼登場，鴻海透過收購俄亥俄州的Lordstown工廠，在北美擁有電動車代工製造基地。Lordstown Motors總裁Edward Hightower表示，「與鴻海的合作，在汽車開發、採購和製造等方方面面皆產生巨大的協同效應。而在MIH平台上開發全新產品，通過共享關鍵零組件、共享車輛架構、和共享工程化來進一步擴大規模效應。」

泰國市值第一PTT集團旗下電動車公司Arun Plus與鴻海的合資公司Horizon Plus已正式成立，未來將提供代工製造服務給到泰國和東盟ASEAN市場的主機廠和品牌客戶。PTT執行副總裁Ekachai Yimsakul說到，「一切準備就緒！與鴻海的合作，除了上游一體化之外，還能做到下游一體化，相信可以為客戶大量縮短開發時間和降低成本，並且最終為電動汽車的終端用戶帶來好處。」

作為上午場的壓軸，與鴻海合作剛開放新車訂購的Fisker也向夥伴們宣示「汽車產業帶來革命性變革的時候到了！」美國Fisker Inc.董事長兼執行長Henrick Fisker說到，「對於能為這世界帶來全新的外出模式，我們無比興奮，我們需要志同道合、能有不同思維、想要顛覆這幾乎是世上最古老行業的人們，一同參與見證這巨大的機會，很榮幸和富士康劉董事長有志一同。」

而夥伴大會中也不缺乏革命性新創車企的影子，Aptera Motors為世界上首款無需充電的太陽能電動車，每次充滿電後續航里程達1000英里；而引領農業數位化轉型的農用車品牌Monarch所推出的自動電動拖拉機，採用可換電池的設計，全自動遠端模式不但可透過手機或電腦遠程監控，並且能收集與分析大量的農作物資料。

除此之外，剛交付電動巴士的鴻華、以及Gartner、IHS等，也輪流上台以行動力挺MIH未來的合作事宜，美國在台協會與泰國Arun+也面向MIH會員提供了招商機會，中東、東南亞地區等的發展計畫也在積極進行中。MIH也希望藉由這次的活動，對於各個夥伴們的貢獻表示感謝，並且在接下來，能與合作夥伴們做更好的整合，一同出海打群架。