MIH夥伴大會登場 擘劃未來五年電動車藍圖

電動車開放平台MIH聯盟 今（25）日舉辦今年第一次的會員活動，鴻海集團（2317）董事長劉揚偉作為開場嘉賓，在致詞中提到，轉型電動車是一個百年難得一遇的契機，面對即將要發生的爆炸性的成長，現在只是剛剛開始而已。

劉揚偉指出，在電動車時代，最核心的關鍵技術三電系統電池、電機、電控，加上軟體及半導體等，誰能先一步掌握這些技術就能掌握電動車的天下，「MIH雖然始於鴻海，更是一個所有會員群策群力的創新平台。立足台灣、走向世界，鴻海與會員們的合作才剛剛開始，未來一定會為電動車產業創造更多商機！」

MIH執行長鄭顯聰也在大會上表示，在未來的電動車供應鏈上，台灣不但將扮演著連結大陸與海外的最佳中繼站，而且在電子元件與新創、半導體產業，在國際上有難以撼動的地位。除此之外，台灣在扁平化與透明度上表現優異，在與Tier 1、2、3供應商的協作上具備更自由的靈活度，而在半導體與EV等領域，未來將難以被國際市場忽視。因此，MIH 的目的就是建立電動車開放標準及供應鏈，讓會員自由選擇與不同業者合作，提升速度及降低成本。

鄭顯聰指出，MIH以五年做為目標，在2020年正式對外介紹電動車開放平台概念，2021年成立MIH Consortium，鴻海今年2022年將發表電動車Reference Design，展開Model C / Model E 在各地區的招商大會，並在年底會有包含基於drive by wire API開發的level2和level 4參考設計的自動駕駛、提供以zero-trust設計理念的車用安全開發環境、以及針對zonal設計的電子電氣架構（EEA）車身控制測試台架等工作小組成果的重大發表。

2023至2024年將會做好進入市場的準備，在2025年發揮聯盟效應，擴大出海口。所以，如何更有效的整合好重要夥伴與資源，並攜手發展出Reference Design將會是今年非常重要的課題。