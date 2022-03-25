MIH大會登場 劉揚偉：電動車爆發性成長 商機剛開始

延續自成立以來即定下的傳統，隨著電動巴士Model T在南港瓶蓋工廠的遊行環繞下，鴻海（2317）集團推動的MIH今年第一次的會員活動在3月25號如期舉行，與各路夥伴進行面對面交流。並公布了各會員未來產品的規劃與想法，幫助夥伴及早進行策略布局，特別是海外地區，如美國和泰國。鴻海董事長劉揚偉指出，轉型電動車是一個百年難得一遇的契機，面對即將要發生的爆炸性的成長，現在只是剛剛開始而已。

另外，經過一年的試煉，MIH與夥伴技術合作的開發，除了聚焦新能源汽車產業的痛點與趨勢，以此為基礎開發相應的技術，透過在自動駕駛、資訊安全、電子電氣架構等16個工作小組的協作下，尋求實現標準化與模組化等，也逐漸有了整車的雛形。MIH也向夥伴們展現出了對下一步計畫的野心，積極整合MIH會員的實力、搭建鴻海電動車供應鏈，這不僅是MIH當初對會員的承諾，同時也是鴻海的信心。

鴻海集團董事長劉揚偉作為開場嘉賓，也在致詞中提到，轉型電動車是一個百年難得一遇的契機，面對即將要發生的爆炸性的成長，現在只是剛剛開始而已。在電動車時代，最核心的關鍵技術：三電系統電池、電機、電控，加上軟體及半導體等，誰能先一步掌握這些技術就能掌握電動車的天下。

劉董事長也表示「MIH 雖然始於鴻海，更是一個所有會員群策群力的創新平台。＂立足台灣，走向世界＂，鴻海與會員們的合作才剛剛開始，未來一定會為電動車產業創造更多商機」

MIH執行長Jack鄭顯聰也在大會上表示，在未來的電動車供應鏈上，台灣不但將扮演著連結大陸與海外的最佳中繼站，而且在電子元件與新創、半導體產業，在國際上有難以撼動的地位。除此之外，台灣在扁平化與透明度上表現優異，在與Tier 1、2、3供應商的協作上具備更自由的靈活度，而在半導體與EV等領域，未來將難以被國際市場忽視。

因此，MIH 的目的就是建立電動車開放標準及供應鏈，讓會員自由選擇與不同業者合作，提升速度及降低成本。所以MIH 以五年做為目標，在 2020 年正式對外介紹電動車開放平台概念，2021 年成立MIH Consortium，鴻海今年 2022 年將發表電動車 Reference Design，展開 Model C / Model E 在各地區的招商大會，並在年底會有包含基於drive by wire API開發的level2和level 4參考設計的自動駕駛、提供以zero-trust設計理念的車用安全開發環境、以及針對zonal設計的電子電氣架構(EEA)車身控制測試台架等工作小組成果的重大發表。而 2023 至 2024 年將會做好進入市場的準備，在 2025 年發揮聯盟效應，擴大出海口。所以，如何更有效的整合好重要夥伴與資源，並攜手發展出Reference Design將會是今年非常重要的課題。

而緊接著與MIH合作緊密的夥伴們也相繼登場，鴻海透過收購俄亥俄州的Lordstown工廠，在北美擁有電動車代工製造基地。Lordstown Motors總裁Edward Hightower表示：「我們對與鴻海的合作感到非常興奮，在汽車開發、採購和製造等方方面面皆產生巨大的協同效應。而在MIH平台上開發全新產品，通過共享關鍵零組件、共享車輛架構、和共享工程化來進一步擴大規模效應。」

泰國市值第一PTT集團旗下電動車公司Arun Plus與鴻海的合資公司Horizon Plus已正式成立，未來將提供代工製造服務給到泰國和東盟ASEAN市場的主機廠和品牌客戶。PTT執行副總裁Ekachai Yimsakul說到：「一切準備就緒！與鴻海的合作是個完美的結合，除了上游一體化之外，還能做到下游一體化，我們相信可以為客戶大量縮短開發時間和降低成本，並且最終為電動汽車的終端用戶帶來好處。」

作為上午場的壓軸，與鴻海合作剛開放新車訂購的Fisker也向夥伴們宣示「汽車產業帶來革命性變革的時候到了！」美國Fisker Inc.董事長兼執行長Henrick Fisker說到「對於能為這世界帶來全新的外出模式我們無比興奮。不過為了這一切，我們需要志同道合、能有不同思維、想要顛覆這幾乎是世上最古老行業的人們，一同參與見證這巨大的機會，很榮幸和富士康劉董事長有志一同。」