科技始終來自人性 聯發科打造有溫度的企業

聯發科（2454）挾著天璣系列晶片打敗高通，成為全球市占率第一的IC設計公司；搭上元宇宙列車，成為千金股一員；沒有工廠的聯發科，主業是冷冰冰的半導體IC設計， 如何讓員工有源源不絕的創意，登上世界第一的寶座？秘訣就有溫度的環境裡。

沒有終端產品的聯發科，彷彿很遙遠，其實就在你我身邊，大家用的OPPO、VIVO、小米、三星等手機，亞馬遜、Google、阿里巴巴、小米等智慧音箱、Sony 藍芽耳機、Google Chromebook等靠的就是聯發科的晶片；以智慧型手機為例，晶片就是它的心臟，心臟好不好關係到整個人健不健康，晶片不好，手機就不能動，聯發科的重要性可想而知。

全球27點全都是辦公大樓，聯發科沒有廠房繼續作業，聯發科內部流傳，聯發科最大的資產就是人才，每晚員工下班，燈火一關，公司的資產就跑光光了；聯發科董座蔡明介、執行長蔡力行過去也一而再、再而三的對外強調，人才是公司最大的資產。

聯發科主業就是激發工程師們各種不同的創意，設計出各種不同的晶片，滿足科技時代的生活，偏偏「創意」不是要它出現就會出現的，要如何讓工程師們在客戶要求的期限內發揮無限創意，滿足人類生活需求，並且與世界頂尖好手一較高下？

首先，在臺灣大學徵才的博覽會上，前幾大企業堅守正經八百的路線，祭出董總親自出席等傳統花招來吸引社會新鮮人，但是身為IC設計一哥的聯發科，董總沒出現，倒是帶上精緻餐車、男廚師與女服務員，只要填寫履歷表，即可參加電動滑板車抽獎，果然吸引新鮮人駐足。

按聯發科原訂計畫，想主打員工餐廳有超過20家廠商進駐，包含五星飯店、連鎖美食、星巴克、異國料理、知名料理、健康蔬果吧、自助餐及麵食館等；現場提供參與者試吃，用以向未來員工「保證」，進入聯發科，「食」在很多元，將人氣拉到最高點，不過受制於疫情，只能展示，雖然沒辦法試吃，但也已引起話題。

不僅顧胃，連小孩都公司幫忙帶。2019年佔地600坪的幼兒園招收首批新生，戶外園區有超大的草坪，讓孩子們能在陽光下享受童年；親子教室則是員工眷屬交流的平台。

任職聯發科18年多的無線通訊技術本部處長許嘉容說，自己沒享受到幼兒園這個福利，但同仁們都讚不絕口，除收費比外面便宜外，幼兒園可以配合父母上下班時間，父母不用為了幾點接小孩而煩惱；小孩生病時，爸媽也可以迅速到場，馬上處理，爸媽與小孩都比較有安全感。

難怪提到幼兒園招生情況，人資主管胡博欽微笑說「都是滿班的狀態」。

由於女性承擔許多社會文化責任，為了使女性能夠無後顧之憂的工作，聯發科開創女性友善職場， 2015 年成立「Women in Tek」女性成長圈，為全球員工女性的社群平台，讓大家交換「心內話」，是女性員工心靈避風港。許嘉容說，社團裡有很多女性的經驗分享，對自己是很正向的回饋。

也因為這樣的努力，在男性擁有優勢的IC設計產業裡，聯發科的女性工程師比例20.8%，研發/技術部門中女性員工佔比約為19%，高於台灣各大學電子、電機、資工科系女性畢業生的13%到15%，這也是聯發科致力打造「多元共融」職場環境最佳印證。

女性主管比男性主管多了點關懷，當同仁與太太吵架、意見不合或是無法理解為什麼生產要陪伴在身邊等形形色色家庭問題時，許嘉容總是耐住性子跟同仁分享自己身為太太與母親的心情，同仁也會比較釋懷；她認為，有家人的支持，這份工作也才能繼續下去。

身處於腦力密集的產業，聯發科也重視員工身心健康，除員工健檢外，也設立專業健康中心，並定期安排醫師駐診；聘請超過30位視障按摩師，每月預約率都100%。

此外，公司還有超過60個社團活動，包含滑雪社、放呆潛水社、咖啡研究社、桌上遊戲社等；員工更是臥虎藏龍，上班時是工程師，下班以後大家各有專長，有啦啦隊世界賽教練、拉丁舞老師、劍道三段、美妝部落客、亞運橋牌國手、兩岸歌唱競賽節目得主、爵士鼓老師、品酒師、健身教練等，公司都給讚。

人腦創意無法強迫，聯發科絞盡腦汁，就是希望同仁在最「舒適」的環境下，發揮最大的潛力，領航人類科技往前邁進。