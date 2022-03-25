鏡電視今開股東會全面改選董事 鄭優入列可望接董座

剛取得10年來唯一新聞台執照的「民間公視」鏡電視最近鬧得不可開交，網媒更爆料黨政商都插手護航、紛爭不斷。今天上午鏡電視舉行股東會，重新選出新的一任董事會成員，市場盛傳的內定人選、中華電信前董座鄭優也順利成為董事之一，有望在完成增資案後，5月擔任鏡電視董事長。先前的董事楊雅喆、李永豐、盧宥伶均解任，黃安捷、陳建平已在先前辭職。

鏡電視稍早發出聲明表示，為了讓鏡電視耳目一新，沉寂很久的股東會，今天特別針對公司治理的專業以及公正公益形象，並且可以有條不紊掌握企業經營，兼顧股東權益的理念，全面改選董監事會，一切都圓滿順利。

接下來鏡電視的董監事會，將由董事鄭優，董事黃俊彥，董事陳宏守，董事郭蕙蘭，勞工董事廖芳潔，以及監察人王金山組成。郭蕙蘭將擔任召集人，擇期儘速依法召開第一次董監事會，推選董事長。

鏡電視股東會召集權人郭蕙蘭也是家和國際法律事務所創所暨主持律師，她代表股東會發表聲明指出，期盼嶄新的董監事會，除了學有專精外，更重要的是願意為媒體為社會貢獻心力的一份心，讓鏡電視走向具有國際觀，嚴格落實公司治理，成為媒體界表率的一流企業。

電視新聞台今年1月19日取得新聞台執照，3月4日突拔掉董事長陳建平與總經理李玉佩，至此開始20天內三換董事長的荒謬戲碼。陳建平被拔除後換紙風車創辦人李永豐接任董事長、總經理由民視前副總經理蔡滄波接任，引發政變一說及外界關注；上周董事會又換了董事長，改由導演楊雅喆出任。

雖然國家通訊傳播委員會（NCC）不斷強調審查過程公正透明，但過去一周，各方人馬毫不掩飾，大舉爆料府院插手介入鏡電視的設立過程，網路媒體更指出府院透過民間人士、新境界基金會副董事長洪耀福與NCC「溝通」，洪耀福還不斷聯繫鏡電視股東，希望他們可以多加支持與蔡英文總統有交情的鄭優，也讓外界質疑黨政公然介入媒體。

今天鏡電視舉行股東會選出新董事會成員，大多由科技界人士出任，但一如預期，科技界股東不滿意鏡電視前董座裴偉、但可以鄭優出任董事，未來可望接任董事長。