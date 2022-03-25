聯想商用再改組 杜哲民成最高階台灣人

聯想後蘭奇時代再宣布組織重組，成立新的商用產品中心（CPC），將旗下商用業務Think業務由中小企業業務負責人于海接手，這是蘭奇退休後最新組織調整消息；蘭奇輝煌戰績讓其子弟兵皆上位，杜哲民接任營運長，智慧裝置事業群（IDG）由Luca Rossi操盤。

科技圈傳奇人物聯想前任總裁暨首席營運長蔣凡可‧蘭奇（Gianfranco Lanci）於2021年9月退休，但所帶領的IDG事業群是聯想營收規模最大的事業體（包含個人電腦與手機等裝置，最新季度營收占比87%），使得IDG事業群一直是聯想核心班底人才庫，而蘭奇子弟兵也開枝散葉。

2012年追隨蘭奇加入聯想的杜哲民，就於2021年9月授命擔任集團營運長，負責統管3大核心業務集團 SSG（服務和解決方案集團）、ISG（基礎設施解決方案集團）、IDG（智慧裝置集團），這也是聯想集團目前官階最高的台灣人，他曾任職宏碁（2353）財務長，在蘭奇與宏碁不歡而散後，追隨蘭奇出走。

聯想IDG事業群負責人Luca Rossi，被視為蘭奇接班人，如果是PC資深人士也會覺得眼熟，他曾是宏碁歐洲營運總部總經理，2014年，也就是蘭奇下台兩年後，也請辭加入聯想，IDG營運長Marco Andersen也曾效力宏碁EMEA，聯想在延攬蘭奇後獲得不少子弟兵助拳，歐洲勢力大振。

蘭奇退休前夕，聯想除縮減4大事業群為3個，聯想集團董事長楊元慶更喊出2年後（2023/2024會計年度）獲利率倍增，研發投資也倍增的口號。

3月24日聯想宣布，IDG事業群又將新增商用產品中心CPC，這是操盤Think系列商用旗艦電腦的核心業務，該業務將由中小企業負責人于海一起負責，等同于海位階提升，這是2022年度開始後聯想最大組織異動，而稍微八卦的是，原本的Think產品負責人其實是因一場開船殺人逃逸事件被捕下獄產生的組織整合。