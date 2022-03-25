聯發科聯手杜比 下半年供貨電視製造商

聯發科技（2454）今（25）日宣布，成為第一家支援杜比視界IQ精準細節（Dolby Vision IQ with Precision Detail）功能的電視晶片供應商。聯發科技與杜比強強聯手，預計2022年下半年開始陸續提供這些最新技術給智慧電視製造商。

聯發科技電視事業部總經理陳俊昆表示，聯發科技領先的電視晶片技術與杜比令人驚豔的視覺和音訊技術結合，為使用者帶來真正沉浸式、劇院般的娛樂體驗；Pentonic系列電視晶片將協助客戶為下一代8K和4K智慧電視導入杜比視界IQ精準細節功能（Precision Detail）。

不僅如此，聯發科技Pentonic系列還支援杜比視界的遊戲功能及其他先進功能。智慧電視製造商可以向使用者提供這些增强功能，例如支援4K 120Hz杜比視界遊戲體驗；此外，還可將透過自動低延遲模式（ALLM）和可變刷新率技術（VRR），進一步降低延遲和提升畫質，顯著提高玩家的杜比視界遊戲體驗。

杜比實驗室負責客廳業務的副總裁Mathias Bendull表示，過去十年來，杜比視界不斷提高沉浸式娛樂體驗的水準。杜比視界IQ沿襲這一傳統，透過精準細節（Precision Detail）等創新功能將杜比視界的優勢擴展到HDR之外；期待與聯發科技以及我們的設備製造商合作夥伴一起，為下一代8K和4K智慧電視帶來令人驚歎的杜比視界影像體驗，滿足使用者更多使用場景。

聯發科技Pentonic系列智慧電視晶片的資訊請參考官網：https://www.mediatek.tw/products/smart-home/digital-tv ；杜比遊戲的資訊請參考官網：https://www.dolby.com/gaming/。