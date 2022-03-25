加薪傳聞不斷是真的嗎？調查：54%工作者沒被調薪

近來調薪、加薪傳聞不斷，像是Costco好市多傳出加薪14%、全聯加薪4.5%至6%、聯發科加薪2%至5%、永慶加薪7%…等。但，根據《比薪水》薪資查詢平台今（25）發布的「2022年你有被調薪嗎？」調查，結果顯示54%工作者並沒有被調薪。

各行各業都想在競爭激烈的求職市場中留下優秀的人才，並期待透過加薪、調薪消息的釋出，吸引更多求職者加入公司，但，這些是真的嗎？《比薪水》的調查結果顯示，有54%的工作者表示，他們2022年並沒有被調薪，31%的工作者則是有被調薪，另外還有15%的工作者表示還不知道，仍對年後加薪、調薪這件事抱有期待。

更深入的調查加薪、調薪幅度，結果顯示「調1000元以下」的工作者有11%、「調1000元-2000元」有16% 、「調2000元-3000元」有7%、「調3000元以上」的工作者則是佔了11%。

簡單試算，若以一般內勤人員平均薪資28,000元來算，加薪1,000元是調薪3.5%，加薪2,000元是調薪7%，加薪 3,000元則是調薪10%。如要向Costco好市多一樣調薪14%必須加薪3,920元。

若以主計總處於3月10日所公布的經常性薪資平均44,369元試算，加薪1,000元是調薪2%，加薪2,000元是調薪 4%，加薪3,000元則是調薪6%。也就是說，若要向軍公教加薪4％看齊，大家都必須要加薪2,000元，不過從工作者的回報數據上來看，僅有少數人真的被加薪超過2,000元以上。

此外，《比薪水》的調查結果還顯示，有74%工作者表示有打算在這波年後轉職潮換工作，與1月所調查的「是不是該換工作？」結果有所差異，當時的調查中僅有35%的人表示 2022 年「一定要換工作」，而到底為何大家都想換工作呢？

《比薪水》指出，統計求職者、工作者的真實想法，結果如下（由高至低）：31% 的工作者表示想換工作是因為「工作倦怠感」，28% 的工作者則是因為「想嘗試新工作」，26% 的人認為跟「是否有被調薪」這原因有關，16% 的人則是覺得與「年終獎金滿意度」有關。

面對人才將面臨大流動，公司該怎麼接招？《比薪水》也提供兩大建議。《比薪水》指出，我們給公司的建議是「做廣告不如說到做到」以及「試著用資訊對稱來獲得青睞」，現在越來越多公司希望透過打造「幸福企業」形象來吸引求職者加入，但你會做廣告，求職者也會查證，當你被求職者發現公司的形象、福利...等都只是「廣告」時，反而會造成反效果。

不如老老實實把開出去的福利支票兌現，或是坦白一點將公司的優勢與辛苦都讓大家明白的了解，相信所有的求職者都能認知到，沒有十全十美的公司與工作，每一個工作的選擇都必須有所取捨。舉例來說，大家都知道進台積電有機會可以領高薪，但同時也明白很可能需取捨掉生活的品質、接受高工時...等狀況。

當你真的說的跟做的一樣，讓員工們認識的你與想像中一樣，這份工作或公司的優勢、優點自然會從社群、網路被得知，不只能好好留住認同公司文化形態的人才，還能吸引適合的工作者加入。