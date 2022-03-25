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ViewSonic展示最新AI方案 加速全球數位教育轉型

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

ViewSonic在英國教育與訓練科技展（BETT）上展示最新的教育科技解決方案，其中，內建AI(人工智慧)技術的myViewBoard Sens，可偵測教室內的師生人數、動作、以及溫度濕度等環境數據，分析學生的專注度以及是否符合防疫規範，協助打造安全且互動的學習環境。

此外，ViewSonic還揭露元宇宙3D互動虛擬學習空間「Universe by ViewSonic」發展計畫，並制定全新開放學習格式(.olf )，為全球教育科技產業帶來革新。

ViewSonic董事長朱家良表示，ViewSonic致力翻轉全球數位教育、引領教育科技創新，不僅整合軟硬體，開發出一套完整的教育科技解決方案，更打造一個開放的教育生態系myViewBoard，目前全球註冊用戶已突破五百萬。ViewSonic對於新技術的投入不遺餘力，如AI、元宇宙3D互動學習。我們也觀察到教師們在數位教學時遇到的新科技格式需求，為此打造開放學習格式(.olf )，期許從根本解決問題，滿足教師的需求。

為協助學校輕鬆監測和管理所有教室狀態，myViewBoard Sens內建鏡頭與感測器，透過動作辨識分析學生的學習投入程度，以及可能影響學生專注度的環境數據，包括溫度、亮度、色溫等。還可偵測教室中的濕度、人數、口罩是否正確佩戴和安全社交距離等，確保教學空間符合健康管理規範。

myViewBoard Sens提供一個數據儀表板，顯示所有偵測指數，如果評分結果不符合理想等級，也會提供建議措施，讓學校和老師可以適時調整課程內容、教學方式，和改善教學環境。

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