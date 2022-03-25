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橋頭再生水廠經費到位 115年每日供水3萬噸給台積電
高雄推動再生水資源，在鳳山水資源中心、臨海水資源中心陸續啟動後，北高雄科學產業園區用水受注目。高雄市水利局今天宣布，營建署審議通過橋頭再生水廠興建營運案，預計今年年中招商、115年開始供水，每日產製3萬噸再生水供應台積電所在的楠梓產業園區。
行政院發展南部高科技S廊道計畫，橋頭科學園區聯外道路已經動工，台積電即將進駐的中油高煉廠（楠梓產業園區）也正進行土地整治。未來台積電進駐後，每日需水8萬噸，另有鄰近的楠梓科技產業園區（原名楠梓加工出口區）每日需水2萬噸、橋頭科學園區需水2萬噸。
水利局指出，營建署3月17日審議通過橋頭再生水廠計畫，總經費50億元，由中央補助44多億元及地方自籌經費，預計每日供應3萬噸再生水給楠梓產業園區使用，完成後將是北高雄第一座再生水廠。
除橋頭再生水案外，另辦理「楠梓再生水案」可行性評估，順利興建的話，預計117年每日產出7萬噸再生水，藉由楠梓及橋頭再生水廠供應北高雄產業所需用水。
水利局指出，高市府108年完成鳳山水資源中心，每日供應4.5萬噸再生水給臨海工業區使用；111年臨海水資源中心正式營運，提供臨海工業區每日3.3萬噸再生水。
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