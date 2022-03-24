雷虎科技攜手中華電信 秀機動式無人機衛星基地台

一年一度由NCC國家通訊傳播委員會主辦的強化防救災行動通訊聯合演練，今(24)日在花蓮縣鳳林鎮萬里溪旁登場，由NCC副主委翁柏宗主持，五大電信業者均派員參與演練。

雷虎科技（8033）與中華電信（2412）首度展示，將二架以上高酬載及高續航力的中繼通訊無人機同時起飛，並以無人機群飛方式，搭配地面可臨時搭建的無人機中央控制系統(Command Tower)進行演練。

這款新型中繼無人機(T-200)除了可搭載4K高畫質攝影機，以及中華電信5G傳輸設備外，亦可同時搭載電信中繼設備(FWA及CPE)進行通訊邊緣的訊號延伸，形成無人機群內可迅速連續延伸訊號傳輸。

而最新開發世界首創整合5G固網及群飛控制的無人機中央控制系統(Command Tower)，讓訊號覆蓋面積延伸，對救災人員進入無通訊訊號的山區或災區，可提供即時網內通訊及影像傳輸監控，讓指揮中心獲得最即時有效的訊息及影像，以利作出決策。

雷虎科技表示，公司與中華電信長期攜手合作，由電信營運商結合專業無人機廠商，共同推動新世代空中救災產品並搶攻市場。

目前，除了「中華電信無人機載式空中基地台系統」已成為領先全球的空中救難通訊產品，更結合5G Command Tower ，數架空中SNG無人機群飛，成為電信救災、警政安防及國家邊境防護的最佳設備。