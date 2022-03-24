快訊

長榮現金減資爆陰謀論？本土法人3分析打臉

北市五星級酒店門口前開槍 他逃5小時落網身上卻無作案槍枝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

資安即國安！郭台銘支持成立資通安全與科技發展策進會

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（24）日晚間在臉書貼文表示，他接受高虹安委員邀請明日觀禮跨黨派「資通安全與科技發展策進會」成立，資安即國安，網路安全，刻不容緩。從目前正在進行中的烏俄戰爭中，可觀察到網路戰(Cyberwarfare)其實在雙方正式武裝衝突之前的數年，就已經展開，新世代的國家衝突甚至產業競爭，「資訊安全」都已是不可忽視的環節。

他說，根據微軟對全世界發佈的訊息中表示，在俄羅斯出動攻烏前幾個小時，一項被指稱為FoxBlade的網路惡意行動，針對烏克蘭政府各種組織，金融機構發動攻勢，這個行動被微軟情報中心發現，馬上啓動反制措施，拆解病毒，提供防禦軟體，成功攔截了這項攻擊，雖說美國沒參戰，但仍在戰爭中扮演了重要角色。當天駭客也攻擊了東歐的衛星網路公司Viasat，導致眾多Viasat客戶無法再訪問互聯網，包括德國至少有3000座風力渦輪機，無法通過衛星供應商Viasat執行遠程維護作業。

郭台銘指出，看看別人，想想自己，我們可以參考美國的做法：美國國土安全部的二個單位，網路安全和基礎設施安全局，在2021年8月新成立「聯合網路防禦協作組(JCDC)」，使命是領導協作，透過策略及技術方面的資訊共享，將政府和民營部門聯合起來，制訂共同網路防禦計劃，針對國家的關鍵基礎設施，維護國家關鍵功能，防範、檢測和應對所有不利的惡意網路活動，並加速遭受資安事件後的復原力。

他表示，「資安即國安」，除了象徵資訊安全需要以主權高度來重視，民間企業在資訊安全方面的技術水平，也是維繫產業在全球市場競爭力不可或缺的後盾。台灣身為全球重要供應鏈的一環，亦處於地緣政治的關鍵角色，在資通安全的風險管控上，更不容掉以輕心。科技發展和資通安全相關的進步立法，也應與時俱進，跟上世界的脈動。

郭台銘欣見立法院跨黨派委員，一同成立「資通安全與科技發展策進會」，明日他將出席觀禮，不受訪，也不爲任何黨派、企業、個人利益，主要是為了表示他對此議題的重視，不管政府或民間企業，近年來蒙受資安攻擊之困擾越來越大，期待此策進會能提出類似美國聯合網路防禦協作的組織，隸屬國安會指揮，以共同全面防禦現代的網路戰爭。

美國 資安 國安會

延伸閱讀

鴻海每股配發5.2元現金股利 寫下歷史新紀錄

蔡衍明不爽挨罵「國台辦狗腿」 打官司求償300萬卻輸了

郭董說停電非部長一人之罪 王美花回應了

郭台銘臉書千字PO文 執政者應提出長遠能源政策

相關新聞

礦工觀望乙太幣改機制 顯卡溢價大縮水

在近兩年在加密貨幣「礦工」加價掃貨，以及上游晶圓代工廠產能緊俏下，造就顯示卡大幅溢價、相關廠商賺取超額利潤的盛況，只是隨著今年顯卡供給增加，礦工因乙太幣「挖礦」機制即將改變，加上整體加密貨幣價格回檔，顯卡「供給增、需求降」的局面，通路產品溢價大幅縮水成為必定的結局。

全球前十IC設計業者營收突破千億美元 4台廠上榜

集邦科技（TrendForce）研究顯示，2021年由於各類終端應用需求強勁，導致晶圓缺貨，全球IC產業嚴重供不應求，連...

2021年全球前十大IC設計業者營收破千億美元

集邦科技（TrendForce）今日發布調查報告指出，2021年由於各類終端應用需求強勁，導致晶圓缺貨，全球IC產業嚴重...

去年全球前十大IC設計業者營收 突破千億美元

TrendForce研究顯示，2021年由於各類終端應用需求強勁，導致晶圓缺貨，全球IC產業嚴重供不應求，連帶使晶片價格...

PC出貨前景轉差 大摩重申南亞科、華邦電劣於大盤評等

摩根士丹利指出，個人電腦出貨前景轉差，或將影響第2季PC DRAM、SSD、NOR Flash需求，預期NAND第2季價...

量子科技專利布局：又是中國 No. 1？

北美智權報在過去刊期中，曾經做過不少不同技術領域的專利調查報導，當中許多高新科技，包括5G、6G、AI、稀土、第3代半導體……等等，中國在專利數量上都位居榜首

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。