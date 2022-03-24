中華電信看好高雄 可望成智慧城市輸出國際的南向基地

中華電信（2412）今(24)日前進2022智慧城市的高雄展覽館，以「數位創新視界擘造智慧新城市」為主軸，於高雄展區打造6項智慧應用展項，呈現中華電信5G垂直整合數位服務及各式落地應用成果，希冀持續與高雄市一同打造智慧城市港灣，並成為智慧城市輸出的南向基地。

中華電信董事長謝繼茂今日出席參加首次於高雄展出智慧城市展，謝繼茂表示，展現中華電信對高雄推動5G AIoT的最大支持，並期盼與高雄市繼續共同擘造智慧港灣城市，永續共榮，邁向國際。

中華電信與高雄市政府合作發展數位城市治理，並同時推展企業智慧應用落地與國際輸出發展，讓高雄市成為智慧城市輸出的南向基地。

謝繼茂强調，邁向數位轉型升級是中華電信的社會責任」，中華電信將持續廣結盟與台灣各產業攜手合作，引領台灣邁入智慧連結的創新未來，齊力前進全球市場，並迎向智慧城市新未來。

中華電信表示，針對地方政府、公共部門及企業客戶，聚焦於5G、AIoT、雲端、IDC、資安等創新數位應用，提昇政府機構及企業客戶價值，促進百業升級，並向海外拓展全球數位商機。中華電信在大會開幕暨頒獎典禮中，以在泰國落地應用「5G企業專網及智慧系統整合輸出方案」，獲頒「2022智慧城市系統整合輸出獎」，中華電信和高雄市政府有志一同，不僅共同打造國內產業數位創新，也致力於成為全球智慧城市解決方案的重要夥伴。

中華電信在高雄展出6大展項包含「AI智慧辨識：科技執法及智慧港灣」、「無人機智慧巡檢」、「企業專網-5G智慧無人搬運車創新雲端服務」、「智慧照護」、「AR互動體驗」，及「智慧運籌管理」。

其中，中華電信強調，與高雄市政府交通局攜手合作「AI智慧辨識：科技執法」，於市區違規熱區進行「用路人危險行為監控與語音警示系統」試辦計畫，運用高準確的AI智慧影像辨識及最新雲端科技，大幅減少近3成路口違規及車禍傷亡人數，已成功達成提升用路人交通安全，與實現以智慧科技建構路口安全多元防護機制之目標，提供更安全、友善的港都交通環境。

此外，中華電信整合智慧港灣應用達成國際港自由貿易港區人、車、貨出入電子化管理，利用自主開發AI影像辨識技術，推動AI自動化門哨、自動化櫃場及車流分析，守護港灣作業安全，提升港區作業效率。疫情爆發時，中華電信更整合貨櫃預報APP提供司機疫調資訊上載，並結合自動化門哨人員管制功能，阻絕港區疫情擴散，充分擔當起國際商港邊境防疫的角色。

展區中另一個展示亮點「無人機智慧巡檢」，中華電信表示，呈現出無人機精準執行空中勘查及滅火作業，提高救災應變效率。而交通部5G智慧海港無人載具應用及UTM服務功能驗證計畫內容，也於此次「臺灣港務公司攤位」展示，現場將以中華電信於基隆港場域為示範，透過5G企業專網，以5G控制無人機、無人船、海事機器人進行空域及海域之AI智慧巡檢服務。