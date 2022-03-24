借款槓桿降低 環球晶獲中華信評展望評等為穩定

中華信評今（24）日授予環球晶（6488）長期發行體信用評等「twAA-」，短期發行體信用評等為「twA-1+」，展望「穩定」；環球晶認為，儘管生產成本上漲，2022年至2023年環球晶應仍可創造更為強勁的獲利。

由於需求成長仍相當強勁，2022年的晶圓價格恐將因新增產能有限，且 8 吋與 12 吋晶圓供應持續不足而明顯上揚，2022年至2023年較高的平均銷售價格，應更能抵銷新台幣升值，以及原物料與物流成本上漲所造成的負面影響，進而為較高的EBITDA利潤率提供支撐。

中華信評認為，環球晶在同一期間較為積極的支出計畫，應不致為前述期間的利用率與晶圓價格帶來龐大壓力。此外，由於收購未能進行而可不受世創電子利潤率較低的負面效果影響，環球晶應可維持其較高的利潤率，較低的借款槓桿與更為強勁的獲利能力，應可減緩收購未果的負面影響。

由於環球晶收購世創電子未果，該公司的競爭地位將略為弱於較中華信評先前的假設。由於全球對重要產業的保護主義逐漸抬頭，尤其是與半導體供應與技術安全相關的產業，中華信評認為，未來一至二年環球晶不太可能進行大規模收購。

由於環球晶的技術能力不斷提高且成本效益強大，該公司仍可透過更為積極的內部擴張或小規模的收購來提升其市場地位，惟擴張速度可能會較為緩慢，且可能會在產品開發部分面臨較高的不確定性，同時，在獲得其客戶的長期合約方面，亦可能會因為業界產能加速擴張而增添不確定性。

基於上述因素，中華信評已將環球晶的比較評等分析從「正向」調整為「負向」。不過中華信評認為，儘管環球晶失去藉由收購世創電子來大幅提升其在全球半導體晶圓市場競爭地位的機會，但該公司在沒有合併世創電子的情況下，更為強健的資本結構與獲利能力，應可完全抵銷因收購失利而造成的負面信用影響。

帳上水位較高的現金部位與強勁的來自本業之現金流量，應可為強健的流動性提供支撐。環球晶一直為預期中的世創電子收購案維持較高的現金水位，與此同時，環球晶強勁的獲利能力亦產生了強勁的營運現金流量。在毋須為收購進行支出的情況下，環球晶的流動性來源對流動性用途比約為2.5倍，在2022年與2023年則約為1.8倍。

前述的計算結果係已將該公司前述期間較高的 資本支出與溫和的現金股利支出納入考量。基於此，中華信評已將其對環球晶的流動性評估結果由「允當」調整至「強健」。