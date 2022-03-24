集邦：智慧型手機今年產量降至13.66億支 恐持續下調

據集邦（TrendForce）研究顯示，智慧型手機去年第四季銷售不如預期，加上俄烏戰爭、中國封城的事件衝擊，今年生產總量預估將由原先的13.8億支，下調至13.66億支，年增長率下滑至2.5%；由於新冠疫情、晶圓產能緊缺、地緣政治、通膨、能源匱乏等問題，不排除持續下修全年生產總量。

戰事對智慧型手機市場影響有兩大觀察重點。其一，品牌銷售停擺或銳減，據TrendForce統計，俄烏兩國手機銷售市占約占全球3%到4%，其中，俄羅斯手機品牌前三依序為三星（Samsung）、小米 （Xiaomi）及蘋果（Apple），共囊括85%市占率。

隨著蘋果及三星相繼宣佈暫停向俄羅斯出口所有產品，該市占將轉由中國品牌承接；若戰事能於4月底前獲得控制，預估對全年智慧型手機市場的影響約落在2,000萬支。

其二，戰事加劇全球通膨問題，特別對能源和糧食價格正產生重大衝擊，並由歐洲快速向全球蔓延，也隱含個人可支配所得將同時緊縮，造成智慧型手機市場換機週期延長、單機購買預算下降等現象。由於通膨的影響既廣且深，目前尚無法定奪其對於全球智慧型手機市場的影響程度，但後續確實存在高度下修風險。

特別留意的是，疫情也牽動走向，由於作為全球最大智慧型手機消費市場的中國，目前仍採取動態清零政策，除對繁雜的智慧型手機供應鏈造成人力、物料短缺等問題外，需求面也將因防疫行動而降溫。TrendForce認為，在中國短期經濟增長率持續走低的影響下，現階段對中國智慧型手機市場的出貨量預測將由去年約3.25億支下滑至3億支，年衰退約7.7%，衰退可能持續擴大。