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PC出貨前景轉差 大摩重申南亞科、華邦電劣於大盤評等

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

摩根士丹利指出，個人電腦出貨前景轉差，或將影響第2季PC DRAM、SSD、NOR Flash需求，預期NAND第2季價格僅會季增5%，利基型DRAM 第2季價格將季減0~5%，而NOR Flash第2季價格與首季相較則大致持平，摩根士丹利持續重申力積電、南亞科（2408）、旺宏（2337）、華邦電（2344）「劣於大盤」評等。

摩根士丹利近日進行記憶體市況訪查，指出一個月前，市況緊俏有效支撐NAND價格，使市場預期NAND第2季價格有望回彈季增5~10%，然而，近兩周發現個人電腦需求前景持續轉差，使NAND第2季價格僅會季增5%。

DRAM方面，SK海力士和三星並未退出DRAM市場，並將準備切入DDR4以進軍4Gb產品，該動向或將衝擊南亞科在TV/STB的市場。摩根士丹利預期利基型DRAM 第2季價格將季減0~5%。

可留意的是，中國長鑫存儲17nm良率已達40%，該公司並計劃今年第2季提供客戶DDR4記憶體樣品。摩根士丹利認為中國長鑫存儲17nm製成將較南亞科、力積電、華邦電等利基型DRAM商擁有更佳的成本競爭力。另外，中國兆易創新也開始19nm 1Gb/2Gb DRAM產品銷售，並由長鑫存儲代工供應。

NOR Flash第2季價格與首季相較大致持平，然而，近期個人電腦等終端需求疲軟以及疫情等不確定性因素使下半年價格市況有更多變化。摩根士丹利認為NOR供應商獲利表現在2022上半年可望持穩，但下半年開始將面臨庫存增加壓力。

摩根士丹利給予群聯（8299）「優於大盤」評等，目標價600元，給予力積電、南亞科、旺宏、華邦電「劣於大盤」評等，目標價各為57、65、33、27元。

南亞科 摩根

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