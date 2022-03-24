華通低軌衛星持續成長 法人估今年業績翻倍成長
PCB大廠華通（2313）今年持續受惠於低軌衛星用板出貨成長，公司更看好地面接收站用板未來應用隨著成本降低更快速成長。法人則預估，華通去年相關營收比重約2-3%，今年相關營收占比估計翻倍至約6-7%。
低軌衛星方面，華通為SpaceX星鏈計畫的PCB主力供應商，客戶群也持續擴大當中，據了解已有四至五家衛星客戶和華通展開長期合作，且配合客戶要求都在台灣本地生產。
華通生產基地主要在台灣及大陸，產品包含 HDI 板、硬板、軟板、軟硬複合板、以及SMT 等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。
另外，華通除了配合美系旗艦機種以及中國大陸手機用板，今年也拉升供貨韓系手機供貨比重，平衡分散供貨風險。
法人也預期，華通上半年業績將維持高檔，優於過往季節性水準。今年規畫80億元的資本支出，主要投入擴充惠州軟板設備以及重慶二廠設備，產能將在今年第2-3季陸續到位，全年營收有望逐季走揚，帶動今年整體營運再締新猷。
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