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扎根台灣高效算力 華碩5.4億投資台智雲

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
華碩以5.4億元投資台灣智慧雲端，這是華碩近年布局AIoT的重要里程碑。圖／取自華碩官網
華碩以5.4億元投資台灣智慧雲端，這是華碩近年布局AIoT的重要里程碑。圖／取自華碩官網

為加速發展AIoT（智慧物聯網）與5G生態圈，華碩今（24）日宣布以5.4億元投資台灣智慧雲端，以雲端服務模式提供各行各業發展人工智慧所需的高效算力與大數據平台，這是華碩近年布局AIoT的重要里程碑，未來將持續結合夥伴深耕製造、醫療、金融、智慧城市等AI（人工智慧）應用領域。

華碩自2018年參與台灣杉二號計畫，投入上百位AI雲端工程人員負責系統軟體的研發與整合，也讓台灣杉二號在2018年11月躋身全球超級電腦前20名，並利用先進冷卻技術打進全球綠能超級電腦前10名。華碩投資台智雲後，將持續開發AI雲端核心技術，積極布局ML、多雲架構、軟體定義數據中心及5G混合雲端平台。

台智雲團隊去年成立後，陸續取得台南市AI影像平台、中央研究院混合算力平台、客家委員會台灣客語語音資料庫、桃園捷運雲平台案等指標性合作案。

透過優惠的算力資源與技術支援服務，與台灣AI新創建立起緊密的關係，並同步結盟NVIDIA、人工智慧科技基金會等策略夥伴，促成各垂直領域AI新創的發展。

看準雲端服務模式的發展潛能，華碩在今年初成立AI雲創園區，未來將大舉結合台灣杉二號平台、AI雲創園區資源與華碩的整合實力，加速發展AIoT與5G生態圈。

為更進一步助台灣AI產業化、產業AI化，台智雲也將於3月31日，在華碩AI雲創園區舉辦第一屆台灣AI超算年會，盼藉此共同為業界帶來創新能量。

雲端服務 華碩 人工智慧

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