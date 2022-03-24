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華碩砸5.4億投資台智雲 布局AIoT重要里程碑

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

為加速發展AIoT與5G生態圈，華碩（2357）今（24）日宣布以5.4億元投資台灣智慧雲端服務股份有限公司(Taiwan Web Service Corporation，簡稱台智雲)，以雲端服務模式提供各行各業發展人工智慧所需的AIHPC高效算力與大數據平台，這是華碩近年布局AIoT的重要里程碑，未來將持續結合夥伴深耕製造、醫療、金融、智慧城市等AI應用領域。

華碩自2018年參與台灣杉二號計畫，投入上百位AI雲端工程人員負責系統軟體的研發與整合，也讓台灣杉二號在2018年11月躋身全球超級電腦前20名，並利用先進冷卻技術打進全球綠能超級電腦前10名。華碩投資台智雲後，將持續開發AI雲端核心技術，積極布局ML、多雲架構、軟體定義數據中心及5G混合雲端平台。

台智雲團隊去年成立後，陸續取得台南市AI影像平台、中央研究院混合算力平台、客家委員會臺灣客語語音資料庫、桃園捷運雲平台案等指標性合作案。透過優惠的算力資源與技術支援服務，與台灣AI新創建立起緊密的關係，並同步結盟NVIDIA、人工智慧科技基金會等策略夥伴，促成各垂直領域AI新創的發展。

看準雲端服務模式的發展潛能，華碩在今年初成立AI雲創園區，未來將大舉結合台灣杉二號平台、AI雲創園區資源與華碩的整合實力，加速發展AIoT與5G生態圈。為更進一步助台灣AI產業化、產業AI化，台智雲將於3月31日在華碩AI雲創園區舉辦第一屆台灣AI超算年會，盼藉此共同為業界帶來創新能量。

台智雲是華碩旗下子公司之一，於2021年成立，為台灣第一家提供機敏資料落地、國家主權管理及前瞻AI應用發展的雲端高速運算及海量儲存之雲服務運營商（CSP）。

雲端服務 華碩 台灣杉

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