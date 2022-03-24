快訊

楊紫瓊自爆「掉入新冠肺炎的宇宙」 緊急取消好萊塢新片宣傳

前蘇聯軍官：俄軍犯致命錯誤將在2週內戰敗 台灣為關鍵因素

Nvidia考慮外包英特爾代工 陸行之：是拿英特爾當令箭

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）表示，會考慮能否將晶片生產外包給英特爾，知名半導體產業分析師陸行之今（24）日在臉書提出四點看法，其中，認為，「黄總拿Intel這根雞毛當令箭才是主因」，另外，「應該是想透過與英特爾合作來了解公司各種產品的製程演進進度，到時候反而變成台積電（2330）的密探」。

輝達執行長黃仁勳表示，希望供應商儘可能地多元化，將思考與英特爾合作，但認為英特爾的晶圓代工之路會很艱難，黃仁勳在輝達一場線上活動表示，「我們對考慮英特爾持開放態度。代工的討論要花費很長的時間。這不僅僅是想要的問題。又不是在買牛奶。」

黃仁勳指出，英特爾要在代工業務上與台積電和三星電子競爭，除設廠之外，還必須從根本上改變文化和營運。他說，英特爾必須調適到按客戶想要的方式做，該公司生產自行設計的晶片，沒有這樣的經驗，然而進軍外包製造業務是英特爾不得不做的事。

針對Nvidia 首次公開宣佈考慮跟 Intel 晶圓代工合作，陸行之最新臉書發文表示四點看法分享，他表示，第一，黄總用分散晶圓代工風險，考慮跟Intel 合作来壓制台積電先進制程漲價才是真的，但Altera、高通、Nvidia 之前轉代工的傪痛教訓，Nvidia不是不知道，當然做為Nvidia CEO，分散公司晶圓代工風險是必須要做的事。

陸行之指出，第二，Intel不但要跟Nvidia 競爭GPU市場，也要競爭CPU市場，把最先進的設計给Intel製造就有點奇怪（Nvidia 明知道不會過還宣布買ARM也是很奇怪，但兩者都另有目的)；黃總說沒關係，之前很多產品內容，藍圖都是事前分享的，Intel 早知道Nvidia的秘密，但「我覺得原始晶片設計跟產品內容有很大的不同點，尤其是流片時間非常提前，代工不跟客戶競爭是基本常識，難道張董過去堅持的核心價值都在胡扯」。

第三點，「我覺得黄總拿Intel這根雞毛當令箭才是主因（台積電都是聰明人應該也很清楚）」，Nvidia 應該是台積電所有客戶中最後兩個（另一個就是AMD) 會採用 Intel 代工 Intel Foundry Services 做大量先進產品的公司（丢些成熟產品量產很有機會），所以重點是先看其他客户在 Intel 晶圆代工是否能做起來先， 最有機會率先採用Intel的客户是系统商如谷歌、臉書/meta、亞馬遜、 阿里巴巴、水果等，要不就是跟Intel 没有明顯競爭的高通、聯發科、歐洲、美國、日本車用MCU及類比晶片大廠，尤其是Intel 買了Tower semi 之後，在這些客戶沒有大量採用IFS之前，「我會建議先停看聽」。

第四點，陸行之說，剛才想到最後一點，就像黃總知道 ARM deal 不會過，公司還是要走流程，聰明如黃總之人，應該是想透過與英特爾合作來了解公司各種產品的製程演進進度，到時候反而變成台積電的密探，知己知彼哈。

Intel 台積電 英特爾

延伸閱讀

美晶片業界領袖促國會儘速立法 資助晶片在地製造

英特爾的代工路轉型很艱難 輝達CEO黃仁勳談原因

俄烏戰爭恐衝擊消費需求 微星早盤翻黑振幅逾3%

台積電禁得起考驗 有強大支撐領台股振衰起敝

相關新聞

台積電在地採購 帶領供應商升級

台積電歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅昨（23）日表示，台積電落實減碳，除了台積電本身的綠工廠、綠色製程、綠...

彭双浪、焦佑鈞 憂俄烏戰爭效應

台北市電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪與華邦電董事長焦佑鈞，昨（23）日同步釋出憂心俄烏戰爭將影響產業的言論。彭双浪認為...

台達電：集團自訂碳價

因應全球淨零碳排趨勢，氣候聯盟會長暨台達電董事長海英俊昨（23）日表示，環保和節能並不衝突，節能更是新商機，今年起集團內...

采鈺助攻大股東 布局日本CIS

日商索尼（Sony）與台積電在CIS感測元件已深度合作多年，雙方更攜手在日本熊本合資設立12吋廠，強攻CIS與車用業務，...

花蓮強震 科技廠不受影響

花蓮近海昨（23）日凌晨發生強震，國內科技廠商虛驚一場，包括台積電、聯電、友達、群創等指標廠均表示廠區內部分機台安全性停...

鴻海旗下 FII催動三引擎

鴻海旗下工業富聯（FII）執行長鄭弘孟昨（23）日在線上法說會上表示，今年雲端與網通兩大產品持續成長，並規劃多款電動車新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。