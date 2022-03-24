Nvidia考慮外包英特爾代工 陸行之：是拿英特爾當令箭

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）表示，會考慮能否將晶片生產外包給英特爾，知名半導體產業分析師陸行之今（24）日在臉書提出四點看法，其中，認為，「黄總拿Intel這根雞毛當令箭才是主因」，另外，「應該是想透過與英特爾合作來了解公司各種產品的製程演進進度，到時候反而變成台積電（2330）的密探」。

輝達執行長黃仁勳表示，希望供應商儘可能地多元化，將思考與英特爾合作，但認為英特爾的晶圓代工之路會很艱難，黃仁勳在輝達一場線上活動表示，「我們對考慮英特爾持開放態度。代工的討論要花費很長的時間。這不僅僅是想要的問題。又不是在買牛奶。」

黃仁勳指出，英特爾要在代工業務上與台積電和三星電子競爭，除設廠之外，還必須從根本上改變文化和營運。他說，英特爾必須調適到按客戶想要的方式做，該公司生產自行設計的晶片，沒有這樣的經驗，然而進軍外包製造業務是英特爾不得不做的事。

針對Nvidia 首次公開宣佈考慮跟 Intel 晶圓代工合作，陸行之最新臉書發文表示四點看法分享，他表示，第一，黄總用分散晶圓代工風險，考慮跟Intel 合作来壓制台積電先進制程漲價才是真的，但Altera、高通、Nvidia 之前轉代工的傪痛教訓，Nvidia不是不知道，當然做為Nvidia CEO，分散公司晶圓代工風險是必須要做的事。

陸行之指出，第二，Intel不但要跟Nvidia 競爭GPU市場，也要競爭CPU市場，把最先進的設計给Intel製造就有點奇怪（Nvidia 明知道不會過還宣布買ARM也是很奇怪，但兩者都另有目的)；黃總說沒關係，之前很多產品內容，藍圖都是事前分享的，Intel 早知道Nvidia的秘密，但「我覺得原始晶片設計跟產品內容有很大的不同點，尤其是流片時間非常提前，代工不跟客戶競爭是基本常識，難道張董過去堅持的核心價值都在胡扯」。

第三點，「我覺得黄總拿Intel這根雞毛當令箭才是主因（台積電都是聰明人應該也很清楚）」，Nvidia 應該是台積電所有客戶中最後兩個（另一個就是AMD) 會採用 Intel 代工 Intel Foundry Services 做大量先進產品的公司（丢些成熟產品量產很有機會），所以重點是先看其他客户在 Intel 晶圆代工是否能做起來先， 最有機會率先採用Intel的客户是系统商如谷歌、臉書/meta、亞馬遜、 阿里巴巴、水果等，要不就是跟Intel 没有明顯競爭的高通、聯發科、歐洲、美國、日本車用MCU及類比晶片大廠，尤其是Intel 買了Tower semi 之後，在這些客戶沒有大量採用IFS之前，「我會建議先停看聽」。

第四點，陸行之說，剛才想到最後一點，就像黃總知道 ARM deal 不會過，公司還是要走流程，聰明如黃總之人，應該是想透過與英特爾合作來了解公司各種產品的製程演進進度，到時候反而變成台積電的密探，知己知彼哈。