華通上半年業績維持高檔 新產能Q2-Q3陸續到位

HDI大廠華通（2313）今年第一季受惠美系手機、筆電消費性電子以及衛星產品延續去年第四季需求下，累計前二月營收達114.59億元、年增29％，據了解，三月份的業績展望也是朝正向法展，法人預估公司將迎來近年來營收以及獲利最強的第一季。

面對上半年PCB業的傳統淡季，華通表示，公司的主要獲利來源為HDI 產品，不論是手機、筆電等需求在第一季都維持熱絡，雖然農曆年後中系手機客戶下修的市場雜音不斷，但公司長久以來的穩健接單策略以及持續優化生產排程，客戶和產品夠多，很多風險已預作因應準備，有效的維持HDI工廠的高產能利用率。

值得注意的是，華通軟板在美系新手機電池板已在第一季進入量產，低軌道衛星產品也持續出貨，公司認為，雖然三月遇到大陸疫情嚴峻短期封城以及歐洲地緣政治等外在環境干擾，但藉由靈活的因應方案仍可使不確定性因素的衝擊降到最低。

展望未來，今年營運重點除了HDI之外，市場關注的兩大焦點分別是去年擴大美系客戶的軟板業務，以及話題性十足的低軌道衛星產品。在軟板部分，去年順利量產美系手機電池管理模組以及穿戴式產品等主要軟板，今年預估再增加10-15%的軟板產能，軟板業務將成為公司未來獲利成長的動能。另一方面在低軌道衛星產品，華通是目前SpaceX星鏈計畫中主要PCB供應商，挾其於衛星產品經驗累積以及技術領先的優勢，也使公司成為其他衛星通訊客戶主動接洽的首選，在未來衛星市場佔有先機。

去年以來，PCB產業無法避免面臨原材物料等價格上漲壓力，華通也持續與供應商、客戶溝通，盼藉由良好的客戶、供應鏈關係充分合作，以及公司本身良好的管理能力，期待把成本上漲的營運逆風降至最小，持續創造獲利成長的局面。

法人預期，華通上半年業績將維持高檔，優於過往季節性水準。今年規劃80億元的資本支出，主要投入擴充惠州軟板設備以及重慶二廠設備，產能將在今年第二、三季陸續到位，全年營收有望逐季走揚，帶動今年整體營運再締新猷。

華通生產基地主要在台灣及大陸，產品包含 HDI 板、硬板、軟板、軟硬複合板、以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。該公司2021年全年繳出亮眼成績，營收630.5億元改寫歷史新高，全年EPS 4.31元，為連續3年獲利成長。董事會決議去年盈餘每股擬配發1.8元現金股利。