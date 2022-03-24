前次聯準會啟動升息 全球5G科技股兩年漲七成

美國聯準會在今(2022)年3月16日宣布升息1碼(0.25%)，三年多來首度調高基準利率。不過，先前飽受升息預期干擾的科技股，近來擺脫頹勢，大幅上漲，科技股指標的那斯達克指數自3月14日以來強彈一成，成為這波股市反彈的領頭羊。

元大未來關鍵科技研究團隊表示，半導體股和科技股的評價面已經大致反映聯準會升息的不利因素，不少科技股都曾回檔超過20%，並來到年線以下的價位。隨著美國經濟持續擴張，就業、消費、工業生產、耐久財訂單等還在增長態勢，都有利科技業獲利表現，正進入加速成長期的全球5G產業，將是首要受惠族群之一。

以元大未來關鍵科技（00876）追蹤的iSTOXX全球未來關鍵科技指數為例，該指數主要布局在5G關鍵元件製造商，觀察該指數在聯準會前一次自2015年12月16日啟動升息循環後的表現，指數很快在三個月左右時間，就幾乎收復失土，並在六個月、一年、二年的期間內，創造3.4%、27.7%和77.2%的驚人漲幅。

元大未來關鍵科技研究團隊分析，不管是元宇宙、自駕車或是太空通訊等熱門趨勢，都需要大量半導體及高速傳輸，也都和5G關鍵元件製造商密不可分，產業成長動能無虞。預期全球5G相關股票在升息前後的報酬表現，將呈現先蹲後跳」走勢，對投資人來說，當前有機會是很好逢低切入的布局時機。

從歷史上來看，戰爭事件帶來的武器增產、後勤補給和重建工程，反而有助於生產力相關指標走揚，從韓戰、兩次波灣戰爭、阿富汗戰爭等經驗，都可以看到來自戰爭的需求，在戰爭爆發後的幾年間，推升耐久財支出、工業生產以及固定資產投資都出現明顯增長，這也勢必帶動通訊需求與相關基礎建設需求，都有助於全球5G關鍵科技產業的成長趨勢。

元大未來關鍵科技研究團隊舉例說明，全球首富馬斯克的SpaceX提供星鏈（Starlink）衛星網路服務，正協助烏克蘭軍隊贏得無人機之戰，即使俄羅斯軍隊大量破壞烏克蘭的地面通訊設施，這套低軌衛星服務有助烏克蘭軍隊鎖定俄羅斯戰車和陣地。今年的俄烏戰事讓全球重新看見衛星通訊的潛力機會，而元大未來關鍵科技今年2月底已布局的IC設計大廠-聯發科（2454）、PCB供應商-華通（2313）、被動元件廠-國巨（2327）等等，都有望受惠到這股太空通訊應用的成長商機。