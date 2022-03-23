攜手淨零碳排 台積電、台達、友達等八企業成立氣候聯盟

在各國相繼揭露碳中和及淨零碳排時程後，由台積電、台達電、友達、華碩、宏碁、光寶，和碩和台灣微軟等八家科技巨頭將成立台灣氣候聯盟，上月取得內政部許可，預定7月份召開成立大會，運用八家科技企業對供應鏈的影響力，帶領台灣供應鏈，接軌國際，達成淨零碳排目標。

擔任台灣氣候聯盟會長，同時也是台達電董事長海英俊今（23）日表示，雖然台灣不是聯合國成員國，但台灣是貿易國家，要和世界做生意，包括蘋果、微軟及谷歌等，已對供應商提出相關配合要求，「這個議題很大」，「若達不到，就不會和我們做生意。」

海英俊更進一步說，現在由八家大廠催生的台灣氣候聯盟，也可說是「火已經燒到屁股了」，再不做就來不及了。

他舉聯合國氣候變遷小組IPCC今年發布的研究報告說，目前全球已升溫 1.1°C，若升1.5°C，將有14%的物種面臨高滅絕風險；若升溫3°C，物種滅絕風險則將再增加10倍。同時目前全球有約 40%人口生存在面臨高度氣候變遷風險的地區中，例如最近的加州野火、歐洲大水及德州極寒等氣候異常現，證明氣候變遷已經不是未來的風險，而是現在就要面對的問題。

海英俊指出，全球氣候危機迫在眉睫，去年底的COP26 氣候峰會落幕之後，已有131個國家都揭露淨零目標。國際大廠為因應淨零碳排，很早就開始就開始擴大減碳範疇，並擴大再生能源採用比重，進而到要求供應鏈也要做到碳中和。

他強調，這些來自大客戶的減碳壓力，讓在國際ICT供應鏈至關重要的台灣企業深深感受到全球減碳的急迫性。

海英俊說，當時有些台北市電腦公會理監事，大家碰面時常討論的，就是如何達到客戶的減碳要求，如何接軌SBT科學基礎減碳目標、RE100 等國際倡議，並讓供應鏈一起行動，因此催生了《台灣氣候聯盟》，希望從台灣經濟命脈的ICT供應鏈來推動減碳，引領科技產業邁向低碳轉型，進而達到零碳排。

台灣氣候聯盟有兩大使命：第一、運用八家科技企業對供應鏈的影響力，帶領台灣供應鏈接軌國際；第二、結合合作夥伴的力量，廣泛與國際組織或各國在台代表處接軌，將全球氣候脈動並引進台灣。

台灣氣候聯盟預定7月召開成立大會，除了現有八家大廠外，已有10多家企業打算加入，未來將透過會員間教學相長、相互串聯，有系統地進行低碳轉型。

聯盟邁向淨零的第一步，就是建立企業碳排放數據的正確性與透明度；第二、是要設定減碳目標與期程；第三、落實執行，運用數位科技提升能源效率及低碳製造，如智慧建築、智慧製造、微電網等；第四、與供應鏈議合溝通，鼓勵支持更多企業付諸行動。